Casellino sud, maxi sbancamenti

Ieri mattina un gruppo formato dall’associazione "Stop al consumo del suolo" e da alcuni rappresentanti dei Verdi provinciali, ha sfilato in segno di protesta contro i lavori che si stanno facendo a Santa Veneranda per la costruzione del nuovo casellino Pesaro-sud. Sbancamenti che avevano portato nei mesi scorsi ad altre proteste, perché il tracciato delle strade stava mettendo in pericolo alcune querce. Una opposizione forte tanto che la ditta incaricata da Autostrade ha dovuto modificare il tracciato.

Benché ieri mattina non si siano mosse folle, i lavori che si stanno realizzando alle spalle del colle Ardizio stanno suscitando non pochi malumori e pare sia partita anche una raccolta di firme tra i residenti per cercare di mitigare l’impatto ambientale che provoca la nuova infrastruttura stradale.

Queste opere viarie sono a carico della società Autostrade e rientrano tra le compensazioni per la realizzazione della terza corsia. Il tutto doveva servire ed era funzionale alla costruzione del nuovo ospedale provinciale di Muraglia.

Tra le altre cose, oltre agli sbancamenti della collina, il progetto prevede anche una rotatoria che va ad inglobare l’abitazione di due famiglie che si stanno lamentando "visto che vorremmo esser liberi di uscire di casa", hanno raccontato preoccupate. Dietro questo movimento di protesta ci sono alcune organizzazioni che si stanno raccogliendo voci di dissenso anche all’interno del consiglio comunale.