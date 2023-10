Casellino-sud: questa mattina la marcia contro

Inizia a prendere forma la protesta contro la collocazione del casellino-sud con una rotatoria che imprigiona anche una abitazione dove vivono due famiglie.

Perché questa mattina, dalle 10 alle 12, ci sarà una marcia di protesta che è stata promossa da "Stop al consumo del suolo" in collaborazione con i Verdi provinciali. I manifestanti si vedranno al campo sportivo di Santa Veneranda in strada Pantano-Castagni. e il corteo proseguirà fino in via Guerrini. Nella sostanza si attraversa tutta l’area che in questo momento è al centro di importanti lavori per 20 milioni di euro per la creazione del casellino sud che era stato concepito per facilitare i collegamenti con Fano in previsione della costruzione del nuovo ospedale provinciale da 600 posti letto. Progetto come noto che è stato archiviato.