Caserma dei pompieri. A Villa Fastiggi il posto c’è

Il terreno di proprietà comunale, in zona Interquartieri, tra via Sandro Pertini e il retrostante Garden Florio, potrebbe essere l’approdo ideale per realizzare la nuova caserma dei Vigili del Fuoco. L’ipotesi è stata formulata a seguito di una ricognizione urbanistica elaborata in seno al Consiglio comunale con la coordinazione del presidente Marco Perugini. L’elaborazione di soluzioni fattibili risponde alla necessità di una caserma più grande e moderna, rispetto all’attuale - troppo stretta per contenere i mezzi, onerosa per via dei 140mila euro di affitto annuo che il Ministero dell’interno versa all’Inps, né più baricentrica per il soccorso e tanto meno funzionale alle tante attività svolte dal corpo - e per questo, più volte finita al centro di polemiche e lamentele degli stessi operatori. "Come presidente del consiglio - spiega Perugini - ho promosso una analisi con i capigruppo non perché il Comune possa intervenire direttamente, visto che la competenza è del Ministero dell’Interno, ma perché attraverso una ricognizione urbanistica si potessero individuare delle soluzioni di fattibilità da segnalare a Roma".

L’ottica propositiva vuole sollecitare il tema sui tavoli romani: per mesi i sindacati dei vigili del fuoco del comando provinciale hanno evidenziato le carenze, senza mancare nel servizio. "La città deve sostenere i vigili del fuoco nelle legittime richieste di efficientamento e ammodernamento dell’ambiente di lavoro - continua Perugini -: per questo, in modo trasversale, i capigruppo consiliari hanno siglato una mozione che chiede alla giunta Ricci di attivarsi. Sono orgoglioso di un lavoro che ha messo attorno allo stesso tavolo tutte le sigle sindacali, i tecnici comunali e i consiglieri. Al Ministero spetterà decidere se l’opzione segnalata dal Comune possa essere concretizzata".

Pare che lo scoglio vero, a Roma, sia la copertura economica: rispetto ad altre zone d’Italia, Pesaro non è la realtà messa peggio". "Questo non lo possiamo sapere - conclude Perugini -. E comunque i soldi si trovano se si inizia a pianificare. Di sicuro pagare tutte queste sedi con affitti esorbitanti non è più sostenibile: l’amministrazione centrale dice anche questo". Tra le ipotesi c’è anche l’area dell’eliporto, in zona Tombaccia, dietro al VitriArena. Nella mozione, inoltre, si chiede di spostare, vicino alla nuova caserma, la sede del Coc, il Centro operativo comunale e di ricavare uno spazio museale sulla storia del comando.

Solidea Vitali Rosati