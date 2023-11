Va in caserma e insulta i carabinieri, arrestato sull’uscio: è un 21enne già denunciato

Pesaro, 6 novembre 2023 – Era andato per firmare in caserma come ordinato dal giudice. Ma trovando la porta chiusa, un 21enne di Terre Roveresche se l’è presa con la prima pattuglia dei carabinieri che ha incontrato per strada, fino al punto di aggredire i militari sputandogli addosso e insultandoli per protestare contro la chiusura della caserma. In pochi attimi, il giovane è stato ammanettato e dichiarato in arresto per resistenza, lesioni, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Stamattina avrà l’udienza di convalida e il processo per direttissima al tribunale di Pesaro.

Secondo quanto si è appurato, il ragazzo ha già il peso di un’accusa di rapina ai danni di un cameriere che l’estate scorsa a Fano ha dichiarato di esser stato minacciato e derubato di 100 euro dal 21enne e da un suo complice. Per questa accusa, il ragazzo ha evitato il carcere ma non la misura cautelare della firma quasi ogni giorno alla caserma di San Giorgio di Pesaro. Se trova chiuso, lo squillo del campanello viene dirottato al comando di Fano che con la videocamera accerta la presenza del 21enne al cancello per la firma. Questo vale come se fosse entrato in caserma e avesse firmato. Ma l’altra sera, con la caserma di San Giorgio chiusa, il campanello per problemi tecnici non si è messo in contatto col comando di Fano e quindi il 21enne si è messo in attesa.

Proprio in quel momento è passata davanti alla caserma una pattuglia di carabinieri, non del luogo, per il giro di controllo. Alla vista deil giovane davanti alla caserma chiusa, la pattuglia si è fermata chiedendo che cosa gli fosse successo. Alla loro vista, il ragazzo ha iniziato ad insultarli, per poi aggredirli fisicamente fino al punto di dover intervenire energicamente per bloccarlo e dichiararlo in arresto richiudendolo in cella di sicurezza. Una serie di accuse che si sommano a quella di rapina.