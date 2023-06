Caserma Paolini-Accademia, ed è subito street art

Sono stati esposti sabato pomeriggio i primi 16 manifesti lungo la parete esterna della Caserma Paolini. Sono frutto della creatività degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Urbino che, guidati dal professor Gianluca Proietti, hanno trasformato in manifesti le fotografie scattate da 20 loro colleghi all’interno della struttura militare. "Le mura perimetrali della Caserma Paolini – ha commentato l’assessore Sara Cucchiarini – sono diventate un un vero e proprio spazio espositivo. ‘#Manifest! #Caserma Paolini’ è utile a tenere vivo l’interesse dei cittadini sull’immobile di viale Gramsci ed è la testimonianza del dialogo tra il Comune e il Demanio regionale che ne è proprietario". In attesa che si arrivi ad un accordo per l’acquisizione-permuta dell’ex struttura militare, Cucchiarini ha trovato il modo, attraverso i manifesti d’arte, di valorizzare le mura esterne dell’immobile. La stessa Cucchiarini parla di "convergenze tra Comune e Demanio per il destino della caserma".

an. mar.