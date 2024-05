Caserma Paolini, la svolta. Ministero la regala a Fano

Via libera del Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze) alla consegna gratuita al Comune dell’ex caserma Paolini. Il trasferimento dal Demanio all’Amministrazione comunale riguarda l’ex palazzina comando, la parte di immobile di circa 4mila mq che si affaccia su viale Gramsci, e il cortile interno, dove un tempo si svolgevano le esercitazioni militari e che, da oltre 20 anni, è utilizzato come parcheggio pubblico, non a pagamento. L’operazione era stata anticipata qualche giorno fa dall’assessore al Patrimonio Sara Cucchiarini, ma ora c’è l’ufficialità del sottosegretario all’Economia e Finanze Lucia Albano (Fratelli d’Italia). "Dopo 24 anni – commenta – la caserma Paolini torna in possesso della collettività, grazie ad uno strumento normativo del governo. Questa operazione rientra nel piano di recupero e valorizzazione degli immobili pubblici attuato dal governo Meloni e affidato alla Cabina di regia incardinata al Ministero dell’Economia e Finanze e da me presieduta". "La riqualificazione del bene – fanno sapere dal ministero – oltre a costituire un’eccezionale occasione di rigenerazione urbana del complesso demaniale, consentirà di avviare lo sviluppo di iniziative ed investimenti immobiliari sul resto del compendio, per le quali sono in corso interlocuzioni con la Regione Marche e l’Arma dei carabinieri, finalizzate ad avviare un percorso di valorizzazione dell’intero sito". "Una procedura aperta da anni da questa amministrazione – sottolinea l’assessore Cucchiarini – che riesce laddove nessuno da oltre un ventennio era riuscito. E’ un risultato di enorme portata".

Anna Marchetti