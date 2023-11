"Caserma pompieri, la prima pietra nel 2024"

È in dirittura d’arrivo l’iter amministrativo per la costruzione della nuova caserma dei vigili del fuoco in località Chiaruccia di Fano. L’Amministrazione comunale tornerà di nuovo a mettere a bando la gara per la realizzazione della nuova sede dei vigili del fuoco dopo che lo scorso anno la ditta che si era aggiudicata l’opera, la Pro.SE.Co srl, aveva chiesto un ’ritocco’ di 600mila euro per l’aumento vertiginoso dei prezzi delle materie prime. Il tempo intercorso dalla prima gara andata "buca" ad oggi, però non è trascorso invano. "Ne abbiamo approfittato – spiega il sindaco di Fano Massimo Seri – per modificare il progetto iniziale in quanto gli stessi vigili del fuoco ci avevano chiesto di apportare alcune variazioni al progetto originale, cosa che nel frattempo è stata fatta per cui adesso siamo nella fase della vidimazione dell’esecutivo sia da parte nostra che del Ministero dell’Interno per cui direi che ormai dovremo esserci".

L’obiettivo adesso è quello di procedere alla nuova gara da bandire entro la fine dell’anno se nel frattempo arriveranno tutte le autorizzazioni richieste. Il Ministero, che finanzia l’opera, non dovrebbe porre rilievi alla variazione progettuale, anche se questa, come il resto dell’opera comporterà un aumento dei costi. Inizialmente si era parlato di poco meno di 2 milioni di euro, poi con l’impennata dei prezzi post Covid e il Superbonus si era già saliti a 2 milioni e mezzo di euro e adesso la cifra dovrà essere nuovamente rivista al rialzo. "I soldi ci sono – tranquillizza il sindaco Seri – il Ministero dell’Interno in questo senso è stato molto collaborativo e dunque dovrebbero esserci problemi nel finanziamento della nuova caserma, una struttura che è indispensabile per l’operatività dei vigili del fuoco di Fano che la attendono da anni, per non dire decenni".

Anche l’ubicazione scelta, in zona Chiaruccia cioè, nelle vicinanze delle principali vie di comunicazione stradali, vale a dire l’Autostrada A14, la superstrada Fano-Grosseto, gli svincoli per Fano Sud e l’aeroporto, va nella previsione di assicurare ai vigili del fuoco di Fano una funzionalità maggiore per i loro spostamenti in caso di intervento. L’attuale caserma di via Roma (vedi foto), infatti, non risponde più ad un’attività dei vigili del fuoco di una città e soprattutto di un territorio che a causa dei cambiamenti climatici diventa sempre più imprescindibile e preziosa. La posa della prima pietra potrebbe essere nel primo semestre del 2024.