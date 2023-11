Casetta Vaccaj in centro cerca camerieri a chiamata

Autista, addetto montatore e facchinaggio

per azienda del settore montaggio mobili-logistica, contratto a tempo determinato e full-time.

Requisiti: puntualità, precisione e forza fisica.

Recapito: Tel. 333 3692157, oppure inviare curriculum vitae a ovani@smm_arredamenti.com

Per bar-cocktail in centro a Pesaro si cerca cameriera per week-end con contratto di lavoro a chiamata, orario di lavoro dalle 17 alle ore 23 circa.

Requisiti: preferibilmente residenti o domiciliati a Pesaro; predisposizione al lavoro con il pubblico; cortesia e disponibilità; voglia di imparare.

Recapito: Tel. 0721 69201 (chiamare dalle 9 alle 13) o recarsi direttamente in loco, portando il curriculum vitae, presso Casetta Vaccaj Cafè in Via Mazzolari, 22 - Pesaro.