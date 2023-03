Casette dell’acqua: chi vuole metterle si faccia avanti

Il Comune di Mondolfo ha emanato un avviso pubblico di manifestazione di interesse ai fini della concessione di suolo pubblico per l’installazione e la gestione di 5 nuovi impianti di distribuzione automatica di acqua potabile microfiltrata refrigerata, naturale e gassata: le cosiddette ‘casette dell’acqua’. Gli operatori economici del settore interessati dovranno far pervenire la loro richiesta di invito entro il 31 marzo. Le aree pubbliche in questione (di 9 metri quadri ciascuna) sono ubicate in via Fermi e in viale Dell’Industria nel capoluogo e in viale Europa, via Gagarin e via Martini a Marotta. Le concessioni, a titolo oneroso, avranno la durata di 6 anni prorogabile per ulteriori 2. La planimetria precisa delle aree e tutte le condizioni relative all’operazione, compresi i requisiti necessari per partecipare alla manifestazione di interesse, sono reperibili sul sito web del Comune. Nella stessa pagina internet è possibile scaricare il modello utilizzabile per l’istanza, che come detto va presentata entro fine mese.

s.fr.