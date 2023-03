Casino Guazzagli Bonajuti e Oratorio dell’ascensione: si mettono in fila in 900

Quasi 900 persone, molte delle quali arrivate da fuori regione, hanno visitato tra sabato e domenica i due siti storici resi accessibili dai volontari del Fai per le Giornate di Primavera. Si tratta dell’Oratorio dell’Ascensione - apprezzato per i suoi meravigliosi affreschi, tra cui Gli Evangelisti dipinti intorno al 1483 da Lorenzo D’Alessandro da San Severino Marche -, che ha fatto registrare 320 presenze; e del Casino (edificio residenziale rurale) Guazzagli Bonajuti. Quest’ultimo, aperto per la prima volta al pubblico dal Fai, è una signorile architettura edificata nel Cinquecento che fu utilizzata come luogo di villeggiatura e sede di battute di caccia che si tenevano nella tenuta circostante. Ben 550 le persone che hanno scelto di ammirare le sue stanze. "La collaborazione con il Fai – evidenzia l’assessore alla cultura Graziano Ilari – continuerà in autunno e nei prossimi anni".

s.fr.