Caso affidamenti alla ditta Paganelli: "Ecco come sono stati spesi i soldi"

Se la città è fatta di cantieri qualcuno dovrà pur erigerli e lavorarci. Ovvero le imprese e tra quelle più gettonate a Urbino c’è la ditta di Sandro Paganelli di Canavaccio, ex consigliere comunale di maggioranza e tra i fondatori della lista civica del sindaco Gambini ‘Liberi per cambiare’. Paganelli, che portò un gran numero di preferenze nel 2019, si è dimesso il 23 gennaio 2020 e da lì sono iniziate le commissioni tra gare d’appalto vinte o per affidamento diretto, arrivando così a fatturare a via Puccinotti quasi cifre importanti. Si parlerebbe di quasi 2 milioni di euro. Questo è un dato, nero su bianco. L’opposizione con 15 determine alla mano, di cui 14 effettive sul caso, chiede lumi. "Intendiamo informare i cittadini che la ditta di Paganelli, ex consigliere comunale e uomo di fiducia di Gambini a Canavaccio, negli ultimi anni ha avuto da parte del Comune di Urbino appalti per lavori per più di 1milione e 900mila euro". Insomma dall’opposizione continuano con gli accessi agli atti per capire. Intanto Sandro Paganelli, al telefono, commenta la faccenda: "Siamo come tutte le imprese che lavorano con il Comune di Urbino, né più né meno. Partecipiamo con i preventivi alle gare".

L’opposizione chiede perché dopo le sue dimissioni sarebbero fioccate commissioni non per il Comune e per il legato Albani che anche se autonomo dipende proprio dall’Amministrazione comunale. Per il Legato la fetta è più piccola con 4 fatture che complessivamente toccano i 129 mila e 190,13 euro a cui va aggiunta l’iva (tra il 10 e il 22%).

Oltre alle gare vinte ci sono gli affidamenti diretti, questione che avevamo già raccontato su queste pagine. In particolare, ed è il caso principale, sulla costruzione della palestra per la scuola nella frazione di Schieti, poche centinaia di abitanti, e quasi 900mila euro di lavori. Si tratta di progetti con il Pnrr che all’ultimo secondo sarebbero stati affidati proprio alla ditta di Paganelli perché nessuna altra si è presentata. La minoranza vuole il sapere perché e se ci può essere una qualche strategia dietro a questo modo di operare. Il sindaco spiega nell’articolo sotto come sono andate le cose. Scaramucci e Crespini (foto in alto a destra) però rincarano la dose e dicono: "Nei prossimi giorni chiederemo se gli affidamenti siano stati fatti attraverso procedure corrette e trasparenti, ma rimane il fatto che si tratta di importi molto alti per una persona che è stata consigliere comunale. Ovviamente è importante che possano lavorare le ditte del territorio, ma tutte le ditte. E’ questo il metodo Gambini per prendere voti?". Sempre dall’opposizione starebbero studiando altri documenti sui quali chiedere conto dai banchi del Consiglio comunale.

Francesco Pierucci