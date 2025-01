Caso Affidopoli, Ricci declina: "Nulla da dire. Ho già parlato"

Caso Affidopoli. Matteo Ricci scrive alla commissione controllo e garanzia a proposito della convocazione inoltrata oltre un mese fa. "Non l’avevo ancora vista – aveva detto l’ex sindaco raggiunto telefonicamente dal Carlino in risposta al centrodestra che segnalava la mancata risposta all’invito -. Comunque avevamo già deciso di rispondere per iscritto". E così è stato. Ieri, in una mail di poche righe, Ricci utilizza una perifrasi (lo chiama il "tema di riferimento da voi affrontato") per riferirsi alla questione da cui è partita un’inchiesta giudiziaria con cinque indagati per concorso in corruzione e falso" su cui la commissione gli avrebbe chiesto spiegazioni.

"Egregio presidente e membri della Commissione, In merito alla richiesta di convocazione da parte della Commissione Controllo e Garanzia, faccio presente che sul tema di riferimento da voi affrontato ho già risposto più volte pubblicamente. Pertanto non ritengo di avere né altro da aggiungere né ulteriori informazioni da fornire che non siano già alla conoscenza di tutti voi. Dunque non considero necessaria e utile la mia presenza in una commissione che, ormai da tempo, ha giustamente avuto tutte le informazioni necessarie sul caso. A testimonianza di quanto detto, sperando di fare cosa gradita, e augurandovi un buon lavoro, allego alla presente tutti i comunicati e le interviste fatte nei mesi scorsi sulla vicenda. Cordiali saluti".

Serena Boresta (Fdi), membro della commissione, commenta: "Ricci si sottrae all’onere di presentarsi in Commissione. Questo denota una certa supponenza. Lui non conosce le domande né i chiarimenti che gli avremmo voluto chiedere. Denota anche una superficialità non degna di una persona che è stata alla guida della città. Evidentemente ha paura di qualcosa, altrimenti non avrebbe timore né di nominare il tema di riferimento né di presentarsi. Tutto questo dimostra anche mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini pesaresi".

ant. mar.