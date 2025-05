Caso amianto a Monteciccardo, è tensione. Fratelli d’Italia sollecita la giunta

Pericolo amianto: molte parole pochissimi dati. Pesaro non ha una mappatura riguardo alla presenza di eternit nel proprio territorio. Perché? "In 5 mesi, nonostante l’impegno preso in Consiglio, l’amministrazione non ha trovato i soldi per finanziare una mappatura del rischio che sia una". La sintesi è del consigliere Daniele Malandrino, il quale ieri, con l’intero gruppo di Fratelli d’Italia è tornato alla carica sul tema, ricordando anche l’annosa questione di Monteciccardo, in ballo almeno dal 2019, un anno prima che il Comune si fondesse con Pesaro.

Ieri la ricostruzione della vicenda di via Marconi a Monteciccardo, fatta dal vicesindaco Daniele Vimini per l’assenza in aula dell’assessore all’ambiente, Maria Rosa Conti, ha reso pubblico il problema, nella sua sostanza: l’imprenditore proprietario del sito da bonificare è deceduto a novembre 2023. Egli era stato ripetutamente chiamato a sanare la situazione dopo che l’azienda sanitaria e l’Arpam hanno riscontrato negli anni la presenza di amianto deteriorato e quindi pericoloso per la salute pubblica. L’obbligo non è stato trasferito al discendente diretto perché questi ha rinunciato all’eredità, diffidando le autorità ad accollare a lui le responsabilità del caso. Così ieri, per il caso amianto di Monteciccardo si è saputo che "non essendoci un soggetto giuridico a cui rapportarsi – è stata la risposta dell’assessorato all’ambiente – insieme alla polizia locale si sta valutando di trasmettere un’istanza al giudice per la nomina di un curatore riguardo all’eredità giacente. Questa istanza andrebbe depositata per il tramite dell’ufficio legale del Comune".

Una risposta che ha sortito il commento sarcastico del consigliere Malandrino, il quale, poi, nel replicare alla risposta ha perorato la causa dei residenti: "A Monteciccardo le persone toccate dal problema sono esasperate – ha osservato Malandrino –. Durante un’assemblea pubblica avvenuta a Villa Betti, è emerso il forte disagio causato dall’inquinamento da amianto in via Marconi. A fronte di quanto emerso Fd’I chiede al Comune di Pesaro di attivarsi, in modo veloce a tutela della salute di cittadini di Monteciccardo".

Sullo stato dell’arte riguardo alle azioni di prevenzione e smaltimento di eternit a Pesaro, l’assessorato all’ambiente ha fatto un lungo resoconto specificando che: "Fermo restando che la competenza della mappatura è in capo a Regione e Province, per dar seguito a quanto stabilito dal Consiglio Comunale del 29 ottobre 2024, l’amministrazione si è attivata per la realizzazione di tale mappatura. L’ufficio ha cercato bandi pubblici rivolti ai Comuni per finanziare lo smaltimento e la mappatura dell’amianto constatando l’assenza a livello europeo, nazionale e regionale. Il Comune con Ast e polizia locale lavora su singoli casi che, per la maggior parte si risolvono già con le prime comunicazioni. Sono pochissime le situazioni per cui si procede con la denuncia in Procura".

Solidea Vitali Rosati