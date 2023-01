Caso arcidiocesi, consiglieri sul piede di guerra

L’unione “in persona episcopi“ dell’Arcidiocesi di Urbino - Urbania - Sant’Angelo in Vado con quella di Pesaro, sotto alla guida dell’arcivescovo Sandro Salvucci, continua a creare malumori nel territorio. La decisione della Santa sede è stata mal digerita sia dai fedeli, che hanno perso la vicinanza di una figura pastorale presente in città da oltre 1.500 anni, sia dai laici, che vedono i vertici di un’altra istituzione spostarsi sulla costa. Dopo le prime proteste e le prime proposte, come quella avanzata dal consigliere regionale Giacomo Rossi di non versare più in tutte le Marche l’8x1000 alla Chiesa cattolica, sono nuovamente i capigruppo del Consiglio comunale urbinate a esprimere dissenso verso l’operazione, che, a meno di ripensamenti da parte del Vaticano, avrà come fisiologica conclusione il definitivo accorpamento tra le diocesi (l’unione “in persona episcopi“ è infatti un caso straordinario e un vescovo non può governarne due o più distinte, se non per un limitato periodo di tempo). "Il messaggio trasmesso da monsignor Salvucci è demagogico e poco sincero – attacca Nicola Rossi, capogruppo di Liberi per cambiare –. Ora, a decisone presa con massima autarchia e senza ascolto, si assume un atteggiamento quasi da vittima, manifestando falsa e tardiva disponibilità, ma io...