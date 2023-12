Caso ’Asp’, bloccata la riforma . Tinti: "E’ un atto di arroganza"

"Un vero e proprio atto di arroganza e di opportunismo contro un intero territorio". Così definisce il presidente dell’Ambito sociale 6, Dimitri Tinti, la decisione del Consiglio regionale delle Marche di bloccare fino al 31 dicembre 2024 la riforma, condiviso da 9 comuni, per trasformare l’Ambito sociale in Azienda pubblica dei servizi alla persona (Asp).

"Questa vicenda dimostra - continua Tinti - che c’è una politica bella che vuole unire 9 comuni in un sogno, in una visione di territorio: migliorare la qualità della vita dei cittadini e diffondere in modo capillare gli interventi anche nei piccoli comuni e renderli accessibili a tutti prendendosi cura delle persone più fragili. Poi c’è una politica brutta che preferisce ricorrere a tecnicismi, strumentalizzazioni e che si inventa una norma su misura contro un intero territorio, passando sopra la volontà di 9 consigli comunali col rischio di vanificare un percorso impegnativo durato oltre 3 anni e bloccato a pochi giorni dalla sua chiusura". Il pretesto per bloccare la riforma, secondo Tinti, è stata la mancata coincidenza dei 23 ambiti sociali con i 13 distretti sanitari. "E’ solo un pretesto per rinviare tutto a dopo le elezioni, visto che il riordino tra ambiti sociali e distretti sanitari è una competenza della giunta regionale e rinviandola di un anno, la Regione di fatto ammette la propria inadempienza facendola pagare al nostro territorio". E ancora: "Siamo amministratori responsabili e lungimiranti e daremo continuità alla gestione associata dei servizi sociali esistenti senza interruzioni, che comunque è ben altra cosa da poterli ampliare e migliorare come era nelle intenzioni col progetto dell’Asp" Denunciamo la decisione della Regione come un atto di arroganza contro il nostro territorio a cui non si permette di evolvere nel sistema di welfare – riprende Tinti – a quanto pare perché si vuole attendere l’esito elettorale così da condizionare la nomina dell’Amministratore unico che secondo la norma regionale deve rimanere in carica per non meno di 5 anni. E’ alquanto bizzarro che prima il centrodestra locale contestava la scelta dell’Amministratore unico, preferendo il Consiglio di amministrazione con 5 componenti con evidenti mire di spartizione, e ora invece la stessa figura è ambita magari per collocare qualche residuo della politica".

an. mar.