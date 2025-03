Caso Bartolomei, Pd al contrattacco: "Diciamo no al bullismo con i fatti"

"Accuse infondate". Romina Dominici, consigliera di maggioranza, respinge l’attacco dei forzisti Giovanni Dallasta e Mauro Marinucci e spieg le ragioni che avrebbero portato il centro sinistra, martedì in consiglio comunale, a bocciare una mozione anti-bullismo presentata dal giovane forzista Antonio Bartolomei. Gli unici consiglieri di maggioranza che si sono smarcati dalla clamorosa bocciatura sono stati Lorenzo Lugli (M5S) e Adriana Fabbri (Alleanza Verdi Sinistra). A guidare la controffensiva di sinistra è Dominici, eletta con la civica di Biancani, perché è la presidente dell’ormai famigerata “terza commissione“ comunale, ripetutamente tirata in ballo durante la discussione consiliare.

In breve cosa è successo? Martedì sera, Bartolomei, ha illustrato una mozione per sensibilizzare la comunità, attraverso iniziative e progetti, contro il bullismo. Nel farlo ha rivangato nel proprio, doloroso, passato. La maggioranza dei consiglieri, dopo aver apprezzato il coraggio mostrato dal giovane, esprimendogli solidarietà, hanno però accusato il gruppo di Forza Italia a cui Bartolomei appartiene di "strumentalizzare la tematica per fini di visibilità e pura propaganda". I forzisti hanno fatto quadrato attorno a Bartolomei, accusando di ipocrisia il centrosinistra, pronto a delegittimare il nobile gesto di Bartolomei solo per rivendicare di essere bravissimi, come centrosinistra, nella prevenzione al bullismo.

Quasi fosse lesa maestà l’azione di proporre azioni antibullismo da parte del centrodestra. Dominici ha scritto una infuocata replica. "La volontà di manipolare e ribaltare la discussione sul bullismo di martedì scorso da parte dell’opposizione – osserva Dominici – fa emergere quanto superficiale sia l’ approccio sul fenomeno. La volontà della maggioranza e mia, presidente di commissione, era quella di preparare, in commissione, un documento congiunto che potesse partire dall’esperienza di Pesaro, in cui ogni giorno avvengono azioni contro le discriminazioni. Avremmo voluto capire come potenziare questo modello già funzionante e che sostiene molti progetti nelle scuole. Un dettaglio non di poco conto considerato che la mozione era per “l’avvio di un progetto di contrasto al bullismo e alle discriminazioni nelle scuole di Pesaro” quasi a indicare che non ce ne siano ad oggi, svilendo così quanto docenti ed alunni stanno portando avanti con impegno e con risultati riconosciuti. Nonostante l’impegno della commissione – rimarca Dominici –, la richiesta di collaborazione e di confronto più volte sollecitata, non è stata accettata. Ciò è avvenuto non tanto dal consigliere Bartolomei, ma dal suo gruppo consigliare: è stato questo atteggiamento a portare la mozione alla bocciatura. Quindi abbiamo votato contro il metodo e non per contrarietà al tema di sensibilizzazione anti bullismo. La vicecapogruppo di maggioranza Anna Maria Mattioli si è spesa proprio in questo periodo nell’organizzazione di eventi come “ReagiAMO - dal bullismo alle relazioni tossiche tra adolescenti, scuole in campo”. Ognuno di noi ha espresso sostegno e ringraziato il consigliere Antonio Bartolomei per la condivisione della sua esperienza personale, come ricorda anche il consigliere Riccardo Bernardi, che nulla c’entra con la bocciatura del documento. Il voto di maggioranza non è stato contro il consigliere né contro la lotta al bullismo, ma semplicemente la volontà di discutere il tema nel modo più condiviso ed efficace possibile. Per questo, lasciamo agli altri le polemiche, come quelle di chi ha detto che Antonio, dopo il voto, sia stato ‘bullizzato due volte’, un’affermazione che banalizza un tema serio e complesso per puro tornaconto politico. Noi continueremo a contrastare il bullismo con i fatti".

