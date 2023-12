Caso Corte Alta e la verità di Savelli

"Chiarabilli aggredisce e divaga, ma ormai conosciamo la sua tecnica…". Così Renzo Savelli sulla replica del vicesindaco all’ultima presa di posizione di Rifondazione. Scrive Savelli: "Abbiamo letto la risposta del vicesindaco al comunicato di Rifondazione, personalizzato in Renzo Savelli, sulla stanza della Corte Alta di recente acquisita dalla giunta in carica". Sul punto: "La soluzione del contenzioso per tale stanza è stata trovata dall’attuale maggioranza (2022) senza neanche spiegare in cosa consistesse, come invece era giusto fare per mettere i cittadini in condizione di capire. Adesso, un anno e mezzo dopo, Chiarabilli afferma che sarei stato “uno dei promotori dell’acquisizione senza rispettare il diritto di prelazione di uno degli eredi“ e che il problema lo avevo “creato“ io. Il vicesindaco sa bene che questo non risponde al vero. Egli sa che le delibere non le fa la giunta, ma il segretario comunale, che non va contro le leggi. Sfido il vicesindaco a trovare una delibera in cui Savelli e la giunta decidono di avviare le trattative per acquisire la stanza dando disposizioni al segretario di non rispettare tale diritto. E poi l’atto di compravendita viene redatto da un notaio, che di fronte a una eventuale delibera contra legem avrebbe bloccato tutto". Ancora: "Mi risulta invece che il vicesindaco attuale è stato in giunta per due volte con il sindaco Pelagaggia. Cosa ha fatto il vice in quegli anni per una pacifica composizione della controversia? Occorreva per forza aspettare l’arrivo dell’attuale maggioranza? E perché dovrei chiedere scusa io e non lui, che nei 10 anni successivi non ha risolto il contenzioso?".

a. bia.