Non c’è diffamazione, tutto rientra nei confini del diritto di cronaca e di critica. Con questa motivazione il giudice Giacomo Gasparini ha archiviato la posizione della casa editrice di Fano, la Robin, e di due giornalisti de Le Iene, tra cui Antonino Monteleone, per la grafic novel sulla misteriosa vicenda di David Rossi, il responsabile comunicazioni di Monte Paschi di Siena, trovato senza vita il 6 marzo 2013 sul selciato di un vicolo senese, sotto la finestra del suo ufficio. Contro il "fumetto" si era scagliato l’avvocato Michele Briamonte, ex consigliere di amministrazione dell’Mps, consulente della Banca vaticana (lo Ior) e managing partner dello Studio Grande Stevens, accusando gli autori e casa editrice di aver gettato ombre su di lui, accostandolo, a suo dire, alla morte misteriosa di Rossi. Aveva così presentato una denuncia, tramite il suo legale, l’avvocato Stefania Nubile, per diffamazione aggravata a mezzo stampa. La procura di Pesaro però ha concluso l’indagine chiedendo l’archiviazione. Per il magistrato, testi e disegni non hanno superato il confine del diritto di cronaca e la soglia del lecito. Di diverso avviso l’avvocato Briamonte che ha giocato la carta dell’opposizione. Ma il gip Gasparini ha rigettato l’opposizione e archiviato il caso.

e. ros.