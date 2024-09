Caso di Dengue a Centinarola, al via disinfestazione notturna

Fano, 11 settembre 2024 – A seguito della segnalazione di un caso di Dengue, è stata programmata una disinfestazione urgente in zona Centinarola. L’intervento avrà luogo nella notte, dalle 2.30 alle 6.30. "Invitiamo – scrive il Comune – tutti i residenti, domiciliati, titolari di attività commerciali o produttive, o chiunque abbia la disponibilità di immobili situati nell’area interessata, a seguire con attenzione le misure necessarie per garantire l’efficacia dell’operazione e la sicurezza di tutti".

I residenti (perlomeno chi lo sapeva) hanno dovuto raccogliere frutta e verdura presente nei giardini o orti privati, coprire le piante, portare in casa ciotole per animali, giocattoli per bambini, indumenti e altri oggetti esposti all’insetticida, compresi i giochi esterni. Vietato anche il transito e la sosta nelle aree interessate: probabilmente a quell’ora non c’era nessuno. Vietata la raccolta di piante ed erbe nelle aree trattate e nelle zone vicine. Ovviamente, porte e finestra chiuse, aria condizionata spenta, animali domestici posrtati dentro casa. Una volta terminato il trattamento, si deve rispettare un intervallo di almeno 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state esposte all’insetticida. Prima del consumo, sarà fondamentale lavare abbondantemente gli alimenti e rimuovere la buccia. I manufatti esterni e i giochi per bambini vanno puliti accuratamente, usando guanti lavabili o monouso. In caso di contatto accidentale con l’insetticida, lavare immediatamente con acqua e sapone e, se necessario, rivolgersi a personale sanitario.