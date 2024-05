Caso di contagio da virus Dengue. Profilassi contro la zanzara tigre

Ci risiamo. Come era avvenuto il venerdì santo, 29 marzo scorso, il Dipartimento di Prevenzione ha isolato ieri un nuovo probabile caso di virus Dengue, in un pesarese punto da zanzara e rientrato in città dal Sudamerica. Per evitare altri contagi, che avvengono tramite la zanzara tigre che funziona da vettore (questa cioè potrebbe pungere qui a Pesaro l’uomo gia contagiato in Sudamerica e poi, pungendo altre persone in città, contagiarne altre), il Comune ha deciso di dare il via a una operazione di profilassi-disinfestazione. In questo caso, si punta a uccidere zanzare adulte, non larve come fa Aspes quando getta le sostanze nelle caditoie. La profilassi, a marzo, aveva interessato il quartiere di Pantano. Stavolta tocca al centro-mare, ed è sempre Aspes, con ditte convenzionate, ad eseguirla.

Così, da stamani, dalle ore 4,30 in poi, per un paio di ore circa, si svolgerà la disinfestazione contro la zanzara tigre. Visto che il soggetto contagiato, che ha manifestato sintomi da virus Dengue abita dalle parti di via Cavallotti, la disinfestazione si svolgerà in quella zona, per un diametro di circa 600 metri tenendo al centro la zona di via Cavallotti che si incrocia con la Statale. Il cerchio ideale interessato dalla disinfestazione quindi va praticamente dal mare fino a viale Cialdini. Ecco le vie dove i mezzi delle ditte convenzionate con Aspes passeranno facendo il trattamento spray: Strada Statale, via Albertini, viale Amedola, via Battelli, viale Battisti, viale Cantarini, via Cavallotti, viale Corridoni, via del Maino, Traversa di Monte Ardizio, viale Fratelli Rosselli, viale Gobetti, via Kolbe, via La Marca, viale Mascagni, viale Pagano, viale Piave, via Polo, viale Postumo, via Raggi, via Romagnosi, Lungomare Sauro, via Tocci, viale Trento, Trieste, via Vanzolini, via Verdi, via Virgilio e Zanella.

Nell’ordinanza, il Comune consiglia ai residenti, fino al termine delle operazioni di profilassi, di tenere le finestre chiuse, animali domestici in casa e non sostare nelle aree durante il trattamento. Ieri agenti della Polizia locale hanno depositato nelle casette delle lettere delle case volantini che avvertivano della profilassi. Il tutto finirà poche ore dopo il trattamento, e questa mattina, dalle 6 e 30 circa in poi, la situazione dovrebbe essere del tutto normalizzata.

Alessandro Mazzanti