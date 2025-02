Caso Fiorenzuola "Le regole erano chiare"

"Il titolo di Borgo Ospite è biennale. Non solo è noto a tutti, ma è stato raccontato dai giornali, dall’amministrazione comunale e la notizia è ancora pubblicata sul sito web della rete civica". Lo dice il gruppo consiliare di maggioranza in risposta al centrodestra sul caso Fiorenzuola, uscita dall’elenco dei ‘Borghi ospiti’ della rete ‘I Borghi più belli d’Italia’. Se ne parla da tre giorni: dapprima il Comune è stato accusato di aver dimenticato di fare la domanda per la conferma di Fiorenzuola, il Comune dal canto suo ha spiegato che per la logica dell’alternanza era impossibile, stando al regolamento, ottenere un secondo mandato consecutivo in presenza di un’altra candidatura regionale (e si era candidata la fermana Torre di Palme). Il centrodestra ha insistito: sapevate dal 16 dicembre dell’esclusione e non avete detto niente. E ora, appunto, la nuova risposta della maggioranza: "Il regolamento de “I Borghi più belli d’Italia”, visionabile da tutti online è redatto dall’associazione nazionale e non è comunale: non spetta quindi all’assessore Vimini andarlo ad illustrare all’opposizione che dimostra di non averlo né letto né compreso. I consiglieri dei quartieri e comunali di minoranza non si possono offendere quando gli si dice di “studiare”; tutta la maggioranza insieme all’assessore Vimini e al sindaco erano a conoscenza che questo titolo era stato aggiudicato a Fiorenzuola per il biennio 2023-2024 e che avrebbe dovuto poi cederlo, se si fosse presentato un altro borgo marchigiano, cosa che è naturalmente accaduta in favore di Torre di Palme. L’opposizione ha perso l’occasione di risparmiarsi una sonora “figuraccia nazionale” come la chiamano loro. Nessuna dimenticanza di candidatura, ma conoscenza delle regole che determinano le assegnazioni. Ci aspettiamo ora che i consiglieri di minoranza facciano un mea culpa e chiedano scusa al Borgo di Fiorenzuola di Focara. Lo hanno portato sulle cronache nazionali, per una polemica risibile e penalizzante, anziché promuovere la sua valorizzazione"

"Come maggioranza consiliare– proseguono - unitamente al sindaco e alla giunta, ci stiamo occupando di temi importanti per il bene della città, mentre assistiamo giornalmente a un continuo discredito, ingiustificato e falsato, ad opera delle opposizioni che a nulla porta e di certo mina il dibattito costruttivo finalizzato allo sviluppo della città. Siamo testimoni del tanto tempo prezioso fatto perdere agli uffici comunali chiamati a rispondere alle accuse infondate, registrando, di contro, una totale assenza di proposte utili. Pare che l’interesse principale sia quello di fare intitolazioni e sgambatoi, anziché attivarsi con gli amministratori, loro “amici”, in Regione. Sui temi veri, i consiglieri di centrodestra passano sopra a piedi pari senza dare alcuna risposta. Sulla sanità; sul centro per l’autismo per Pesaro cancellato; sul San Benedetto che sta crollando nella parte di proprietà regionale; sul nuovo Ospedale di cui attendiamo, da troppo tempo, la famosa “prima pietra” o la perdita di finanziamenti per l’arretramento della ferrovia: sono temi su cui i consiglieri di opposizione non si esprimono e non restituiscono informazioni utili ai cittadini pesaresi. Le accuse e la malafede le rispediamo quindi al mittente".