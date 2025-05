Caso Fondazione Teatro approda in consiglio. Mascarin chiede spiegazioni sul bilancio 2024

La Fondazione Teatro della Fortuna approda in consiglio comunale convocato per mercoledì 28. L’occasione di parlare in una sede istituzionale è offerta dall’interrogazione "Perchè non è stato sottoposto al consiglio comunale il bilancio di esercizio 2024" presentata dal consigliere comunale Samuele Mascarin (In Comune). Un quesito che il consigliere d’opposizione, che è anche presidente della Commissione Garanzia e Controllo, pone alla maggioranza dopo che è stato annunciato un disavanzo di 340mila euro. In questi giorni il consulente del Comune, il commercialista Camillo Catana Vallemani, sta facendo verifiche che saranno rese note a breve.