Caso fornace, Londei sollecita già da ora di ripulire l’area

La notizia dell’acquisizione da parte del Comune di Urbino dell’ex Fornace Volponi ha suscitato diversi pareri favorevoli in città, tra questi anche quello del movimento Urbino Capoluogo. Infatti Giorgio Londei, fondatore del gruppo, interviene dicendo: "Più volte, come movimento e gruppo consiliare, avevamo denunciato che l’area dell’ex Fornace Volponi era una dei luoghi più degradati della città. Sentire il sindaco Gambini esprimere lo stesso giudizio nostro dimostra quanto era stata lungimirante la constatazione fatta da noi diverso tempo fa. Lo stesso annuncio dell’acquisto dell’area da parte dell’Amministrazione comunale ci trova concordi perché, anche qui più volte, lo avevamo proposto. Gambini dice che l’operazione rientra nelle celebrazioni del grande scrittore e poeta urbinate Paolo Volponi, allora si cominci in attesa dei richiesti cospicui finanziamenti a “ripulire“ l’area degradata con i fondi ordinari".

Il consigliere analizza anche il riconoscimento di Urbino capoluogo di Provincia, utile al reperimento delle risorse economiche spendibili anche per la riqualificazione del luogo. "Il riconoscimento di città capoluogo aiuta la ricerca di finanziamenti europei, nazionali e regionali. Anche il Piano regolatore di Giancarlo de Carlo, in vigore nell’area, aiuta con le previsioni in vigore tutt’oggi. Paolo Volponi e Gino Girolomoni, più volte, si sono espressi per la valorizzazione dell’area non solo per Urbino ma per tutto il territorio", conclude Londei.

fra. pier.