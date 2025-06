Caso Gandiglio, la vicepreside: "Mai detta quella frase"

In merito all’articolo pubblicato sul Resto del Carlino – Pesaro il 6 giugno 2025 dal titolo "Non scoprite la pancia, i maschi vi guardano. Frase della prof scatena il caso", la vicepreside dell’Istituto Comprensivo Gandiglio, professoressa Rosetta Gambardella, ha chiesto una rettifica. "Non ho mai pronunciato quella frase. È una ricostruzione travisata e lesiva della mia persona e della mia professionalità – scrive –. Nessun messaggio sessista è mai stato veicolato da me". L’intervento, spiega, si è svolto in modo pacato durante la ricreazione ed era rivolto a tutti, maschi e femmine, per richiamare il rispetto del Regolamento d’Istituto, che invita a un abbigliamento decoroso. "Ho scherzato con alcune studentesse dicendo che avrei voluto avere una pancia piatta come la loro e ho risposto a un ragazzo che i suoi bermuda erano adeguati. Il mio messaggio era improntato all’inclusione e al rispetto reciproco".

La vicepreside lamenta che si sia costruito un caso mediatico su voci e interpretazioni soggettive, arrecando un danno alla sua immagine. "Essere etichettata come sessista è per me un dolore e una profonda ingiustizia".

–––––––––––––––––––

Si precisa, tuttavia, che l’articolo aveva già riportato correttamente che quella frase era stata riferita dagli studenti e che la vicepreside ne aveva negato l’autenticità, spiegando che si trattava di un contesto colloquiale durante l’intervallo. Dispiace che la professoressa Gambardella si sia sentita attaccata, ma da parte nostra abbiamo raccontato una vicenda vera, ascoltando le fonti, verificandole e restituendole con continenza verbale, pertinenza ed equilibrio.