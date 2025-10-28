Caso Hotel Elvezia. La lettera a Biancani: "Qui i miserabili costruiscono il riscatto"

Caro Sindaco, caro Andrea, tra pochi giorni verrà effettuato un sopralluogo da parte delle autorità competenti che assume un’importanza capitale per le sorti dell’hotel Elvezia e dei suoi ospiti". Comincia così la lettera che Andrea Verde, gestore dell’hotel di viale Fiume, ha inviato ieri al sindaco Biancani, a ridosso della data cruciale dell’8 novembre: il giorno in cui scadono i 90 giorni assegnati per mettere a norma la struttura. "Non abbiamo mai contestato la necessità di rispettare le condizioni igienico-sanitarie e gli obblighi di sicurezza; abbiamo espresso delle riserve sulla genericità delle prescrizioni e auspichiamo che, nel giorno in cui verrà effettuato il sopralluogo che determinerà il futuro della struttura e dei suoi ospiti, possa essere presente un nostro perito per fare eventuali osservazioni".

Poi il tono si fa più appassionato, quasi da manifesto civile: L’Elvezia "non è un albergo tradizionale, non è un B&B, non è un centro di accoglienza: l’Hotel Elvezia è una persona. I ‘miserabili’ dell’Elvezia, italiani e non, hanno condiviso gli stessi bisogni: non dormire per strada, vedere rispettata la dignità, costruire il proprio riscatto". E ancora, Andrea Verde in un post social ribadisce: "Se saremo costretti ad andarcene ce ne andremo a testa alta ma se resteremo continueremo la nostra battaglia per la dignità umana perché la libertà e la dignità umana devono camminare di pari passo".

Parole che arrivano come risposta alla stretta imposta dall’ordinanza comunale dell’8 agosto, quella che ha disposto una lunga serie di prescrizioni: dalla rimozione di muffe e infiltrazioni alla sistemazione degli infissi, fino al rispetto della capienza autorizzata e al divieto di fornelli nelle stanze. E il Tar Marche, nella camera di consiglio del 23 ottobre, ha respinto la richiesta di sospensiva. La decisione lascia aperto il giudizio di merito ma segna un punto a favore del Comune.

L’assessora alle Attività economiche Francesca Frenquellucci domenica scorsa ha ribadito la linea. "Siamo fiduciosi che vengano ristabilite le condizioni indicate dalle normative nazionali in materia di sicurezza e igienico-sanitarie e quindi per tutelare gli ospiti della struttura alberghiera. C’è tempo ancora fino all’8 novembre". Se invece alla verifica nulla sarà cambiato, il Comune potrà disporre la chiusura e l’evacuazione degli ospiti. L’hotel, declassato da tre a una stella già nel 2023, ospita circa settanta persone, per lo più lavoratori stranieri. Da anni l’Elvezia ha rappresentato una risposta concreta alle emergenze abitative cittadine.

Lo aveva riconosciuto anche Andrea Biancani, il 15 febbraio 2023, quando scriveva sui social: "L’Hotel Elvezia negli anni è diventato un luogo di integrazione, di accoglienza e di convivenza. Ringrazio Andrea Verde per averci creduto, per la passione e il lavoro messo. Oggi l’Hotel Elvezia è una casa di umanità". Oggi quella "casa di umanità" rischia però di trasformarsi in un caso amministrativo e sociale insieme perché dietro le porte dell’hotel restano settanta vite sospese.