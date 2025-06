Caso impianto Gnl-Fox. Relazione dei pompieri:: "Serbatoi vecchi e non impermeabili"

Spunta la relazione dei vigili del fuoco regionali sull’impianto per lo stoccaggio del metano liquido alla Fox. Un documento a suo modo "esplosivo" perché non blocca solamente l’iter della costruzione dei vasconi, ma aggiunge anche altro. Si legge infatti: "Per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza e di tutela ambientale dell’impianto nella configurazione attuale si richiede alla Regione, all’Ast provinciale e al comando dei Vigili del Fuoco di valutare l’opportunità dell’eventuale valutazione dei controlli di competenza come già indicato, nonché ad Arpam per quanto di competenza, stante che i serbatoi installati negli anni 50 sono a fondo singolo e i bacini di contenimento non impermeabilizzati".

Gianluca Carrabs esponente dei Verdi Sinistra Italiana e candidato per le prossime regionali torna sul campo di battaglia per dire "che solleciteremo i nostri parlamentari per sapere come ha fatto il ministero dell’Ambiente, alla luce deli rilievi fatti dai vigili del fuoco, a dare parere positivo per la costruzione degli impianti alla Fox. Non solo questo perché alla luce di quello che è scritto nella relazione chiediamo e sollecitiamo una verifica immediata per accertare la tenuta dei contenitori di idrocarburi e quindi in caso di inquinamento del terreno, una eventuale bonifica".

Da alcuni giorni gira questo documento del Comitato tecnico regionale dei vigili del fuoco per conto del ministero dell’Interno. Il tutto sopra varie interpretazioni sulla possibilità o meno di costruire questi serbatoi interrati per il contenimento del gas liquido da convogliare alla Torraccia attraverso tubature collegate alla grande condotta della Snam. Sul piatto, secondo alcuni, anche la possibilità di riattivare la condotta costiera che è al porto, accanto al club Nautico, dove fino a qualche decennio fa attraccavano le ‘betoline’ per scaricare il gasolio che poi andava a finire proprio nei serbatoi della Fox alla Torraccia.

Una vicenda questa della Fox che ha mobilitato gli ambientalisti che sono arrivati anche alla creazione di un comitato che ha tenuto anche pubbliche manifestazioni in piazza. Anche una raccolta di firme per cui i comitati, con i Verdi Sinistra Italiana in prima fila assieme a Legambiente, avranno domani un incontro in Comune per parlare di questo tema con il sindaco Andrea Biancani che sarà affiancato anche da tutti i capigruppo consiliari.

m.g.