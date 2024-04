Caso latte Tre Valli, in vista interrogatori e perizie

Pesaro, 29 aprile 2024 – Saranno decisive le prossime ore per l’inchiesta che ha coinvolto Fattorie Marchigiane, azienda del gruppo TreValli Cooperlat di Colli al Metauro. Dopo aver ricevuto l’informazione di garanzia per l’accusa di adulterazione del latte e frode in commercio, verranno ascoltati dagli inquirenti gli indagati, per ora nove nomi.

Inoltre i legali stanno valutando l’ipotesi di ricorrere al tribunale del riesame per chiedere il dissequestro della strumentazione ad una settimana dalla maxi – perquisizione nel Caseificio di via Cerbara. L’inchiesta giudiziaria si dipana su un doppio binario.

Da un lato la causa di lavoro sollevata da un gruppo di ex dipendenti e dall’altra l’inchiesta penale che vede coinvolti trasversalmente figure aziendali di vertice, consulenti esterni, addetti alla produzione, delegati sindacali e tecnici di laboratorio.