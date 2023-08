Caso Mancini "Ricci ci trascina nel ridicolo"

La reazione a piene mani del centro destra in difesa del Ct Roberto Mancini ma soprattutto della giunta Acquaroli che lo ha confermato come testimonial per un altro biennio fa registrare anche il successo della polemica di Matteo Ricci, che per la prima volta assume il ruolo dell’oppositore di sinistra. Se ne è accorto soprattutto l’onorevole Mirco Carloni che su Facebook scrive al sindaco di Pesaro: "Caro Matteo Ricci volevo sommessamente dirti, per amor del vero, che: Gianmarco Tamberi è già contrattualizzato dal oltre un anno infatti il campione di cui siamo tutti orgogliosi rappresenta la Regione Marche da prima che tu lo scrivessi polemicamente. Roberto Mancini poi penso che non meriti questo linciaggio perché forse i motivi delle sue scelte potrebbero stupirci. In ogni caso Tamberi per la comunicazione italiana e Mancini per i rapporti con medio oriente sono senz’altro entrambe una occasione per riportare al centro della comunicazione le Marche per anni dimenticate dagli uomini e da Dio. Resta poi da capire perché te ne stai occupando con tanta solerzia. Ti invito a maggiore prudenza per non trascinare nel ridicolo una intera regione con una discussione da bar dello sport. Ciao".

E’ la ciliegina sulla torta che conferma il peso delle parole di Ricci dopo che il fronte completo dei sindaci marchigiani del centro destra era già sceso in campo per difendere Mancini e la Regione. Da Fabrizio Ciarapica sindaco di Civitanova: "Giammarco Tamberi, grandissimo atleta che è nato a Civitanova, sarebbe – dice – un testimonial qualificatissimo, ma personalmente non me la sento di entrare in una polemica che chiama in causa Roberto Mancini solo perché ha deciso di lavorare all’ estero". Sandro Parcaroli, sindaco di Macerata: "Mancini ha fatto delle scelte diverse e non spetta a me addentrarmi in giudizi che non mi competono. Per quanto riguarda Tamberi non credo sia una strategia vincente mettere in competizione personaggi di tale livello". Infine Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli: "La strategia di marketing della Regione è di lungo corso, non può essere cambiata per fatti contingenti".

Secondo l’ex assessore regionale al Turismo Moreno Pieroni: "La riflessione su opportunità di restare testimonial delle Marche spetta a Mancini. Dovrebbe essere lui stesso a valutare l’opportunità di restare ancora testimonial della Regione Marche, alla luce delle discussioni nate intorno alle sue ultime scelte professionali e, nel caso valutasse di non poter più rappresentare le Marche al meglio, fare un passo indietro".

l.lu.