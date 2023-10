Caso Marche Multiservizi e Riceci. Ricci: "Niente azzeramento del cda. Discarica, ampliamo quella che c’è"

"Prendete il telefono e spronate l’assessore Aguzzi ad interrompere la procedura per la realizzazione della discarica di Riceci, invece di ciulare nel manico – ha tuonato ieri in Consiglio comunale il sindaco Matteo Ricci nel rispondere alla mozione di Dario Andreolli (Lega) in cui il centrodestra cittadino ha chiesto l’azzeramento del consiglio d’amministrazione della partecipata Marche Multiservizi. Dai banchi dell’opposizione Andreolli, prima, e Giulia Marchionni, poi, con un emendamento, avrebbero voluto un atto formale di sfiducia per il presidente Pierotti (nominato dal sindaco Ricci) e per i membri che hanno operato in modo superficiale e all’insaputa di chi detiene il 25% delle quote (Pesaro). La mozione è stata bocciata. "Invece di fare conferenze stampa su un ricorso dello scorso maggio, Aguzzi – ha detto Ricci – metta nero su bianco che non ci sono le distanze. Perché questa lettera sull’interpretazione autentica del consiglio Regionale non arriva? La vogliamo fare diventare una questione politica in vista delle elezioni?".

Il sindaco, nello spronare la Regione a produrre un atto di Consiglio regionale che interrompa la procedura ben prima che la Provincia arrivi alla medesima conclusione ha ampliato l’orizzonte: "Marche Multiservizi farà un nuovo bando per individuare un nuovo luogo – ha detto Ricci –. Io non credo che ci sarà la fuga da parte dei Comuni per individuare un sito nei propri comprensori. Se devo dire la mia, dico che è più facile, in questa fase storica lavorare, per quanto ci siano tensioni, sulle discariche esistenti che sulle nuove. Ovviamente Tavullia non ne vuole sentir parlare. Così come San Costanzo, vicino a Monteschiantello, non ne vuole sentire parlare. Il termovalorizzatore per norma regionale non è realizzabile: sarebbe interessante chiedere anche su questo cosa, la Regione, voglia fare. Nel Piano prevederà il termovalorizzatore, vuole lasciare le discariche? Quante ne vorrà lasciare? Mi sembra il gioco dello scaribarile. Insomma da sei mesi siamo su un investimento che non porta da nessuna parte. L’azienda gestisce bene i servizi, ma su questo tema c’è un conflitto. Questo punto di vista ha portato ad uno scontro tra il presidente Pierotti (che nomino io) e l’amministratore delegato. Nessuno, in cda vuole avere cause legali da parte del partner privato che ha sede a San Marino nell’investimento che non si può fare. E’ stata accolta la mia proposta di studiare un piano b: per valutare strade alternative c’è il tempo Chiedere le dimissioni del consiglio d’amministrazione, nel momento in cui stanno tenendo la linea giusta, a cosa serve? A rafforzare Hera?. Pesaro è contrario a Riceci e non perché non vogliamo, per principio, le discariche. Pesaro è contraria perché sono contrari i i Comuni di Urbino e di Petriano che hanno votato contro; inoltre non ci sono le distanze. Perché continuiamo a perdere tempo?".

Solidea Vitali Rosati