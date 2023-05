Caso Marche Multiservizi "Pensano solo agli utili"

"Il rimpallo a cui abbiamo assistito in queste settimane sugli aumenti ai vertici di Marche multiservizi è la punta di un iceberg ormai chiaro da tanti anni e più volte emerso nelle tante commissioni partecipate del Comune di Pesaro. Nella governance di Marche Multiservizi manca una strategia del socio pubblico ed in particolare del Comune di Pesaro". Lo dice Michele Redaelli, consigliere comunale di Forza Italia e presidente della commissione Società partecipate nella quale l’altro giorni è stato sentito l’assessore Enzo Belloni proprio sul caso di Marche Multiservizi.

"In questi anni – prosegue – il Comune di Pesaro, leader con il 25% del pacchetto azionario pubblico di Marche Multiservizi, ha preferito incassare i dividendi di fine anno necessari per la politica di annunci ed eventi targata Ricci, piuttosto che dare le carte nelle scelte veramente strategiche per il nostro territorio. A nulla servono oggi le scuse e giustificazioni del “non sapevo” campate in questi giorni nei quali il solo assessore Belloni ha voluto metterci la faccia e le scuse per un voto sbagliato sugli sconsiderati aumenti. In questi anni è emerso, dai vari assessori all’ambiente che si sono susseguiti, un totale disinteresse verso le vere politiche e sfide ambientali del Comune. Mai sono stati posti obiettivi ambiziosi negli investimenti, a cominciare dalla raccolta dei rifiuti, mai si sono posti dubbi sulle scelte aziendali mirate solo agli utili e non al miglioramento dei servizi. E a chi spettava questo compito se non al Comune capofila? Lo scarso peso politico di Pesaro è evidenziato dall’imbarazzo dell’attuale presidente Andrea Pierotti, nominato dal Comune stesso, che dà la cristallina dimostrazione di un formale poco peso del presidente stesso nel Cda. Il fatto che il presidente di una società non sia stato, stando alle sue parole, nemmeno interpellato di un adeguamento del 57% del suo stipendio dimostra perfettamente il poco interesse dei soci stessi verso la sua opinione. Se il suo parere vale così per il suo stipendio, figuriamoci per le scelte strategiche. Figuriamoci come può rappresentare le esigenze di un Comune di 100.000 abitanti che chiede investimenti dopo anni di nulla. La realtà emersa da questa vicenda è ben peggiore di quella che finora abbiamo visto, il conto è più salato e lo pagano i cittadini di un territorio intero. Quante altre scelte in materia ambientale – la conclusione – saranno subite e non governate? Accadrà lo stesso anche per il biodigestore, per l’ipotesi di discarica a Riceci e chissà per che cos’altro? Anche su questi argomenti nessuno sa niente?".