Caso ospedale, Fd’I nel mirino del Comitato e di Rifondazione

Doppio attacco a Fratelli d’Italia sulla questione ospedale. Arriva dal Comitato dei cittadini che rivogliono l’ospedale e dal Circolo di Rifondazione comunista. Gli argomenti in una certa misura si sovrappongono.

Scrive il Comitato, tra l’altro: "Non è vero, come afferma FdI, che Fossombrone fosse “inesorabilmente destinato alla chiusura, come previsto dal Piano Socio Sanitario del Pd“. Il Piano del Pd prevedeva infatti la “conferma“ dell’Ospedale di Comunità a Fossombrone, chiuso il 3 dicembre 2015: dunque non ne era prevista la chiusura, esattamente come oggi".

Sui numeri delle prestazioni: "La nota di FdI riporta il contenuto di una delle slide presentate in occasione di un incontro a Fossombrone. In particolare viene testualmente riportato il dato di “85mila prestazioni in più rispetto al 2022“ per il nostro nosocomio. La slide sugli accessi agli ambulatori (dati AST, ma non era chiaro se riferiti agli accessi) riportava che “i numeri del laboratorio analisi“ del 2022 sarebbero 196mila, fino ad arrivare ai 281mila del 2023. Chiediamo a FdI: cosa intendono quando nella nota scrivono “nel 2023 ci sono state 85mila prestazioni in più rispetto al 2022“? Questo numero non può coincidere con gli accessi, perché significherebbe 800 prestazioni giornaliere del laboratorio analisi, sabato e domenica compresi, ovvero una cosa fuori dal mondo. Che cosa intende FdI (o l’AST) per “prestazioni“? Un prelievo per noi è una prestazione. Non è che loro intendono tutti i valori misurati con l’analisi di laboratorio?".

Anche Rifondazione, poi, contesta la risposta di Fratelli d’Italia all’ultimo comunicato del Comitato dei Cittadini: non è vero, dicono, che "il vecchio piano socio-sanitario prevedeva “inesorabilmente la chiusura totale“ del nostro ospedale". Scrive Rifondazione: "Il 14 ottobre 2022 il consiglio comunale ha approvato all’unanimità, quindi anche col voto di FdI, l’ordine del giorno che sosteneva la richiesta del passaggio di Fossombrone da “ospedale di comunità“ a “ospedale di base“. Sapevano quello che votavano o no? Sapevano di doversi impegnare presso le autorità regionali o no? La richiesta era rafforzata dal fatto che in campagna elettorale per le regionali Giorgia Meloni e il candidato Acquaroli si erano presentati davanti al nostro ospedale facendo intendere che in caso di vittoria sarebbero intervenuti, cioè lo avrebbero riaperto. Risultato? Nessuno ha fatto niente. I Fratelli d’Italia fingono di ignorare questi fatti, non si assumono le responsabilità della mancata riapertura di Fossombrone, non hanno chiesto le ragioni del rifiuto dei Baldelli e degli Acquaroli verso di noi. Mentre per Pergola si stanziavano 30 milioni, i 4,5 milioni per Fossombrone non sono, come è stato scritto da FdI, affatto “disponibili“. Basta leggere l’elenco dei 6 ospedali, a parte Pesaro, pubblicati dalla stampa, per constatare che per Fossombrone quei soldi non ci sono. L’unico ospedale riaperto, guarda caso, è Cingoli, dove Saltamartini è stato sindaco".

a.bia.