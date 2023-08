Caso ospedale, Rifondazione all’attacco

Trionfalismo da una parte, silenzio dall’altra. Per Rifondazione comunista è questa la fotografia della maggioranza che esce dalle ultime sortite sulla stampa. Scrive Rifondazione: "Sul Carlino il vicesindaco Chiarabilli dopo aver parlato di investimenti per somme considerevoli, in parte ereditate dalla vecchia giunta, afferma che in un triennio Fossombrone “verrà completamente rivoluzionata dal punto di vista della riqualificazione generale e diventerà finalmente il vero punto di riferimento dell’intera vallata del Metauro“. A questi toni trionfalistici fa da contrappunto l’assoluto silenzio sul mancato ottenimento del passaggio del nostro nosocomio da ospedale di comunità a ospedale di zona, quindi con più servizi per i cittadini, tanto da farne, almeno per la sanità, “un punto di riferimento per buona parte della vallata del Metauro“. Perché? La trasparenza amministrativa vuole che si racconti tutto, anche gli insuccessi, e non solo quello che fa comodo. I fatti: il consiglio regionale di centro-destra approvando il nuovo Piano sanitario non ha accolto la richiesta del consiglio comunale di Fossombrone di far tornare a ospedale di zona il nostro nosocomio. Chiarabilli non ne parla perché la maggioranza-ammucchiata, di cui lui è vicesindaco, non ha fatto assolutamente nulla per sostenere davvero e fino in fondo la richiesta. Dopo il 14 ottobre del 2022, giorno dell’approvazione unanime da parte del consiglio comunale di un ordine del giorno che sosteneva il passaggio da ospedale di comunità a ospedale di zona, è cominciato il totale disinteresse della maggioranza. Eccone le prove. Il sindaco Berloni, nella video-conferenza con l’assessore regionale Saltamartini, il quale aveva negato tale possibilità, invece di reagire ha taciuto. Perché? Inoltre nella conferenza dei sindaci a Fano il sindaco ha di nuovo taciuto. Perché? Il presidente della commissione comunale sanità Bartoli non ha più convocato la commissione, neanche per conoscere le mosse del Comitato. Perché? I consiglieri regionali di maggioranza e di minoranza confermano di non essere stati contattati dagli amministratori di Fossombrone. Perché?".

a. bia.