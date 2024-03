Caso Pedemontana e Cagli, Fratelli d’Italia “risolve i dubbi“ posti da Ninel Donini

Il Circolo di Cagli di Fratelli d’Italia interviene sulle dichiarazioni di Ninel Donini pubblicate ieri sul Carlino. "Notizie stupefacenti quelle riportate da Ninel Donini – scrive il Circolo di FdI – esponente che oggi si autodefinisce ex Articolo Uno, il contenitore di veterani quali D’Alema, Bersani e l’ex Ministro Speranza. Donini fa riferimento ad una notizia trasmessa da “un Tg di una trasmissione locale, in seconda serata, martedì 4 marzo“, secondo cui il nuovo percorso della Pedemontana non includerebbe Cagli, avanzando un triplice dubbio: se il giornalista avesse letto male, se ella stessa avesse capito male o se fosse vero quanto ascoltato, che cioè Cagli fosse “orfana“ della Pedemontana. Donini si supera quando addirittura invita l’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli a smentire la notizia. La verità è una sola: la Pedemontana, quella che il Piano Infrastrutture della regione “Marche 2032“ definisce “Autostrada dei territori interni“, è un’opera che per la prima volta, grazie alle sinergie tra Giunta regionale di centrodestra e Governo Meloni, si farà. E si farà anche inserendo Cagli. Al sistema Pedemontano-intervallivo, infatti, è stato destinato oltre un miliardo di euro per progettare e realizzare opere lungo una direttrice longitudinale da Mozzano, sulla SS 4 “Salaria“ nel Piceno, fino ad incrociare la Fano-Grosseto. Di queste risorse, 40 milioni di euro di Fondi di Sviluppo e Coesione 2021-2027 per il primo stralcio del tratto che arriva a Cagli e destinati al bypass della città. Tra le opere in provincia di Pesaro Urbino – come più volte comunicato dall’assessore Francesco Baldelli – vi sono i tratti di Fabriano-Sassoferrato-Serra Sant’Abbondio, Serra Sant’Abbondio-Cagli, Serra Sant’Abbondio-Pergola-Fossombrone e Carpegna-Lunano-Sant’Angelo in Vado. Se una notizia vera vale più di una smentita, allora ringraziamo la Donini per aver offerto questa opportunità in onore di chi, invece di fare zapping sul divano, ama lavorare seriamente per lo sviluppo di Cagli, dell’intera provincia di Pesaro Urbino e delle Marche".

Infine: "Per qualcuno, invece, elevare i “sentito dire“ a seri dubbi" trova risposta in quanto dice l’assessore Baldelli: "i marchigiani sono spesso i migliori nemici di loro stessi, e qualche volta dimenticano l’invito di un marchigiano illustre come Leopardi: guardare oltre la siepe, verso l’infinito. Un infinito che si chiama sviluppo attraverso le infrastrutture".