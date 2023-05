Caso stipendi Belloni: "Io e Ricci non conoscevamo le cifre degli aumenti"

"Sapevo che si sarebbe parlato dei compensi, ma prima dell’assemblea dei soci non conoscevo l’ammontare degli aumenti. Detto questo, ci tengo a precisare una cosa: mi assumo le mie responsabilità e non incolpo nessuno". Parole dell’assessore Enzo Belloni, che ieri è stato "interrogato" dalla commissione consiliare dedicata alle aziende partecipate, guidata da Michele Redaelli (Forza Italia). Si parlava ovviamente dei compensi di Marche Multiservizi nonostante ormai il consiglio d’amministrazione abbia deciso di rinunciare agli aumenti dopo la bufera. Ma la vicenda non si chiude qui, non solo per le code polemiche che porta con sé ma anche perché sarà al centro della prossima assemblea dei soci. All’ultima assemblea, quella che ha originato il polverone, c’era proprio Belloni a rappresentare il Comune di Pesaro che è il socio pubblico di riferimento di Marche Multiservizi con il suo 25% di quote. E proprio per questo suo peso si è scatenata la bagarre politica nei giorni scorsi: il presupposto è che, secondo l’opposizione e non solo, il sindaco Ricci e l’assessore Belloni non potevano non sapere cosa sarebbe successo in assemblea. Ma su questo Belloni, pur assumendosi le responsabilità, ha assicurato che non solo lui non era a conoscenza di quanto sarebbero stati gli aumenti, ma non lo sapeva nemmeno Ricci: "Su questo non ho dubbi", ha garantito.

Ha poi detto che solitamente concorda con il sindaco la posizione da assumere in assemblea, ma che sulla questione stipendi non l’ha fatto. "In assemblea la proposta sugli aumenti – ha detto – è arrivata dal presidente della Provincia Giuseppe Paolini, poi è intervenuto Maurizio Gambini, sindaco di Urbino. Io ho pensato che la decisione fosse condivisa da tutti e mi sono espresso a favore. Nessuno ha detto qualcosa in contrario, nemmeno chi si è astenuto, come l’assessore di Montelabbate che comunque si astiene sempre, e chi è uscito dall’aula. Sarò stato ‘pollo’ io – ha chiosato – ma lì per lì mi sembrava una cosa ragionevole". Infine Belloni ha raccontato che, nonostante fosse filato tutto liscio, alla fine ha visto il presidente Andrea Pierotti teso, forse perché in imbarazzo. E nei giorni successivi si è capito perché.

Nel corso della riunione di ieri, i membri della commissione hanno incalzato Belloni per rendere chiara la linea del Comune sul tema Marche Multiservizi e sul perché non ci fosse una linea condivisa. Tra i consiglieri d’opposizione sono intervenuti, oltre a Redaelli, anche Dario Andreolli e Andrea Marchionni. Ma anche due consiglieri di maggioranza, Giampiero Bellucci (segretario comunale del Pd) e Vittorio Petretti, hanno evidenziato l’inopportunità degli aumenti e messo l’accento sul peso che la maggioranza pubblica deve far valere dentro la multiutility.