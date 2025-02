Caso teatro, cittadini schedati. A Cagli il dibattito non è per tutti

E’ stata una assemblea con grande sorpresa all’ingresso delle scale che portano nel salone degli stemmi del Palazzo Comunale durante la quale si è alquanto approfondito il dibattito che da giorni è molto vivace sul mancato riconoscimento del Teatro di di Cagli nella lista Unesco stilata dalla Regione. Sorpresa e stupore per l’ingresso con il cancello sbarrato da due vigili urbani incaricati a chiedere nome e cognome, telefono ed associazione di appartenenza con la possibilità di partecipazione all’incontro per soli tre soci.

Non era mai accaduto e le rimostranze di vari cittadini esclusi si è fatta sentire. Presenti il sindaco Alessandri, l’assessore Benilde Marini, il direttore del Teatro Sandro Pascucci ed altri consiglieri comunali. Tra il pubblico anche il Presidente della Provincia Giuseppe Paolini che è poi intervenuto ribadendo l’assoluta estraneità dell’Ente e ribadendo che il teatro di Cagli dovrebbe essere riammesso subito nella lista. Dopo l’intervento del sindaco che ha illustrato i vari passaggi dell’iter che ha poi permesso alla Regione di stilare la lista finale dei teatri ammessi nella candidatura Unesco, ribadendo quanto già era stato dichiarato ampiamente sulla stampa dal direttore Pascucci.

Quindi nessuna novità di rilievo ed è apparsa a molti presenti come un’autodifesa con pochi accenni a come agire per far rientrare nell’elenco Unesco. Al sindaco è seguito l’intervento dell’assessore Marini che ha puntualizzato su date e i vari incontri in Regione che ha preceduto la lista finale dei quattordici teatri candidati.

Altri interventi dei presenti che hanno chiesto chiarimenti sulla documentazione che attestava l’esclusione del teatro di Cagli. L’incontro era stato richiesto dalle associazioni cittadine e anche da molti cittadini attraverso i social poi non ammessi, dopo la notizia dell’esclusione di Cagli dalla lista dei teatri candidati a divenire Patrimonio Unesco. Nel frattempo, la petizione di protesta lanciata da Paolo Ragni ha quasi raggiunto lo straordinario risultato di quasi 15mila adesioni, che hanno coinvolto cittadini e amanti del teatro di Cagli. Paolo Ragni nel corso del suo intervento ha evidenziato come in tutto il processo di candidatura è venuto a mancare il requisito fondamentale previsto da Unesco, "una attività di informazione e partecipazione – ha ribadito Paolo Ragni – che consenta il pieno coinvolgimento del territorio. Ciò che caratterizza un sito Unesco non è solo la bellezza o l’importanza storica e artistica, ma la creazione e divulgazione di informazione, scienza, arte, cultura con il massimo coinvolgimento delle comunità locali. Il comune di Cagli ha taciuto sull’intero processo, non coinvolgendo cittadini ed associazioni. Ciò che invece ha caratterizzato l’attività di altri comuni, come Urbania. Non ha reso note le fasi di selezione, il 30 ottobre non ha divulgato l’esclusione di Cagli e ha continuato a tacere anche dopo la delibera finale della Giunta Regionale del 3 dicembre. Solo quando il presidente della Regione ha annunciato i 14 teatri ammessi, è intervenuto con un semplice post di rammarico dichiarando di non sapere i motivi dell’esclusione. Anche il possibile ricorso è tardivo, perché iniziato a predisporre solo quando la protesta dei cittadini non era più contenibile".

Mario Carnali