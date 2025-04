Caso Vimini, l’Anac spiega tutto. Doppia presidenza ‘abusiva’. Gli atti? Nulli, ma c’è un salvagente

Tre poltrone per uno solo: secondo l’autorità anticorruzione non si poteva fare. Su due delle tre poltrone, quella da presidente della Fondazione Pescheria e del Rof, il vicesindaco e assessore alla cultura Daniele Vimini secondo l’Anac si è seduto abusivamente e per tutti gli atti sottoscritti in mancanza di una carica ‘conferibile’ sarebbe necessaria d’ora in poi una ratifica da parte di qualcuno che abbia il potere di firma. È la bufera dell’Anac che si è abbattuta sul vicesindaco Daniele Vimini e a spiegarcela in questi termini è stata direttamente l’Anac a cui abbiamo chiesto chiarimenti all’indomani della delibera n. 119 del 26 marzo 2025. È come un matrimonio che la Sacra Rota dichiara nullo. Quel matrimonio non è mai esistito, anche se sono nati 5 figli. "Ma io come presidente del Rof rimango in carica assolutamente", ha commentato Daniele Vimini ieri al telefono escludendo categoricamente le proprie dimissioni. Come presidente della Pescheria, invece, si era dimesso lo scorso 21 marzo in anticipo di qualche giorno rispetto alla scadenza naturale del mandato conferitogli dall’ex sindaco Matteo Ricci che gli era stato rinnovato dal sindaco Biancani nell’agosto scorso. Ma secondo l’Anac non ha senso parlare di dimissioni perché Vimini, presidente, non è mai stato. L’Anac contesta una violazione dell’art. 7 comma 2 del decreto legislativo 39/2013. Cosa dice la norma?

L’Anac ha risposto alla nostra richiesta di chiarimento dicendo che Daniele Vimini non è attualmente presidente né del Rof né della Pescheria perché quell’incarico non era conferibile. Secondo l’art. 7, infatti, a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio che conferisce l’incarico non possono essere conferiti gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico. E quindi, in virtù di questo, Vimini è come se non fosse mai stato presidente. Se, al contrario, fosse stata accertata da parte dell’Anac un’incompatibilità, allora la sua carica sarebbe decaduta da quel momento. L’inconferibilità invece è retroattiva.

Vimini ha detto che dal Rof non si dimette. Che significa? Secondo l’Anac questa è un’opinione personale del vicesindaco. Se Daniele Vimini ritiene che l’ordinanza dell’autorità anticorruzione non sia corretta deve impugnarla di fronte al Tar e al Consiglio di Stato. Secondo quanto stabilito dall’Anac non può dimettersi da una carica che non è mai stata sua. Lui non era presidente perché la sua nomina era inconferibile. Ma nel frattempo qualcosa è cambiato, il decreto milleproroghe firmato dall’attuale governo di centrodestra ha dato un colpo di spugna al decreto 39/2013 eliminando dal panorama normativo l’inconferibilità prevista dall’art. 7. E quindi tecnicamente il sindaco Biancani potrebbe rinominarlo per quegli stessi ruoli grazie a un intervento del governo Meloni. Quelle nomine, però, sono avvenute prima del milleproroghe e l’Anac non ha potuto far altro che applicare la norma vigente al tempo, cioè quella del 2013.

E tutti gli atti firmati dal ‘presidente non presidente’, ad esempio i 4 milioni gestiti dalla Pescheria negli ultimi due anni, che fine fanno?

L’Anac ci ha spiegato che spetterà al direttore generale, al consiglio di amministrazione o al nuovo presidente verificare se ci sono i presupposti per la ratifica di quegli atti. Chi lo farà si prenderà la responsabilità di dichiarare, per atto scritto, che quegli atti firmati dal ‘non-presidente’ non erano contrari alla Fondazione e al bene comune. Dovrà farlo per iscritto.

E le sanzioni? Quali sono? L’Anac spiega che il responsabile per l’anticorruzione del comune di Pesaro dovrà valutare l’elemento soggettivo, cioè se il sindaco, pur sapendo che era vietato, ha ugualmente affidato l’incarico all’assessore. Se questo elemento soggettivo risulta evidente al responsabile per l’anticorruzione, spetterà a lui formalizzare che, per tre mesi, il sindaco non potrà conferire incarichi di natura amministrativa di sua competenza.

Centrodestra o Perricci?

Ultima cosa, per chi se lo stesse chiedendo. Abbiamo anche chiesto all’Anac chi ha tagliato il traguardo per primo nella ‘corsa alla segnalazione’ vista la recente querelle sollevata dall’avvocatessa Perricci nei confronti del centrodestra a proposito della segnalazione da cui ha avuto origine la delibera n. 119. La risposta dell’Anac è che le segnalazioni sono state plurime e l’autorità le ha raccolte. Da lì è partita un’unica istruttoria.