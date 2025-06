Caso Vimini, parla l’Anac: "La prassi era sbagliata, si doveva osservare la legge"

Il presidente dell’Anac Giuseppe Busia e la "bolla papale" dell’Anac sul caso Vimini: l’incarico è inconferibile. Sulla questione della nomina di presidente della Fondazione Pescheria a Daniele Vimini (ora passato a Claudio Olmeda dopo le dimissioni del vicesindaco) e del Rof (tutt’ora nelle mani di Vimini) è arrivata quella che, a tutti gli effetti, suona come un crisma definitivo da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione. A pronunciarlo è stato il presidente dell’Anac Giuseppe Busia, intervistato venerdì scorso dalla giornalista Manuela Iatì della trasmissione Far West di Rai 3. "La prassi era sbagliata quando era in vigore quella legge – conferma Giuseppe Busia, riferendosi all’art. 7 del decreto legislativo n. 39 del 2013 abrogato a febbraio scorso dal nuovo Milleproroghe -. Se c’era la legge andava osservata e non si ha la retroattività che si ha per il diritto penale. Il legislatore ha voluto evitare che chi siede in organi politici, la giunta o un consiglio comunale, potesse poi passare subito a occupare una carica in un ente controllato dallo stesso ente locale, come la Fondazione, per garantire l’imparzialità". Un intervento che pesa come un sigillo formale e che spazza via ogni ambiguità. Ma tiene aperti i numerosi interrogativi già in essere all’indomani della delibera n. 119 del 26 marzo 2025. Uno tra tutti riguarda gli atti firmati dal ‘presidente non presidente’, ad esempio i 4 milioni gestiti dalla Pescheria negli ultimi 2 anni. Anche Matteo Ricci, ora europarlamentare e sindaco dell’epoca (che per primo ha fatto le nomine), Andrea Biancani (che ha rinominato Vimini) e lo stesso vicesindaco hanno risposto ai microfoni di Rai 3. E della paventata ipotesi della nullità di quegli atti non vogliono sentire parlare. "Era una prassi, è sempre stato fatto così e hanno chiarito che si può fare", ha rissposto Matteo Ricci riferendosi alla nomina di Vimini. E, all’obiezione della giornalista che ha ribattuto che, in realtà, si tratta di un’abrogazione di una norma che era in vigore, Ricci ha tirato dritto. "Capisco che non sapete come fare in questa campagna elettorale per le regionali, però anche basta". Ma sul punto Ricci ha ripetuto. "Il legislatore è intervenuto chiarendo che è lecita (la nomina ndr.), punto". "Ma lei sa che le leggi non sono retroattive?", ha incalzato la giornalista. "Ma neanche il parere dell’Anac può essere retroattivo rispetto a una norma che è intervenuta poi – ha risposto Ricci -". Ma di fronte alla possibilità di eventuali conseguenze economiche Ricci ha chiuso i battenti. "Non paga nessuno. Non è nullo nulla, tant’è che non è stato annullato niente. Lo dite voi che è nullo". "Lo dice l’Anac – ha ribattuto la giornalista -, non noi". Ma l’ultima parola l’ha voluta Ricci. "E lo dite voi che è nullo". Più interlocutorio è stato invece il commento di Vimini. "C’è questa notizia da parte dell’Anac, ma io ero già presidente. Sono decine gli amministratori che presiedono fondazioni culturali. Se non va bene, non va bene per tutt’Italia". Anche Biancani si appella a una prassi condivisa: "L’ho nominato perché non c’era alcun problema. Vedete il 99% dei comuni".