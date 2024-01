Casolla scatenato. Il Fosso a tutto gas

Fossombrone

3

Monterotondo

0

FORSEMPRONESE (4-3-3): Amici 6; Lorenzoni 6, Urso 6, Rovinelli 6, Calvosa 6 (18’ st Giacchina 6,5); Bucchi 6, Pandolfi R. 6 (34’ st Pandolfi L. 6), Procacci 6 (42’ st Mea, ng); Battisti 6, Casolla 6,5 (30’ st Camilloni 6), Fagotti 6 (25’ st Fraternali 6,5).

All. Fucili.

MONTEROTONDO SCALO (4-3-2-1): Casagrande 6; Primasso 6 (39’ pt Perrotta 6), Albanesi 6, Pasqui 6 (1’ st Manca 6), Calisto 6 (25’ st Squerzanti 6); Malvestuto 6, Compagnone 6 (1’ st Scaffidi 6), Cantiano 6,5; Gianni 6, Napoleoni 6i; Milani 6.

All. Polverini.

Arbitro: Mirri di Savona 6.

Reti: 2’ e 30’ pt Casolla; 30’ st Fraternali.

Al cospetto di un Monterotondo più che mai affamato di punti, alla Forsempronese le cose vanno subito per il verso giusto. Infatti corre appena il minuto due allorché Casolla trova il suo primo gol di giornata. Prima di infilarsi nel sacco il pallone sbatte sul palo più lontano e poi rientra a superare la linea di porta: uno a zero. Al 34’ un colpo di testa di Fagotti si perde di non troppo oltre il secondo palo, dopodiché, quattro minuti più tardi, ci prova pure Battisti, con un pallonetto malandrino che sorvola la traversa. Al 43’ il secondo atto del Casolla-show, col numero nove di casa che raddoppia lo score personale sugli sviluppi di un calcio di punizione: due a zero. E non basta, perché al 44’ va pure vicinissimo al terzo sigillo, solo che in quest’occasione la sua deviazione da sottomisura non è precisa abbastanza.

Su questo lussuoso due a zero si va dunque al riposo, ma la ripresa non è affatto come il primo tempo: Monterotondo cambia alcune pedine e si dispone in campo con un atteggiamento decisamente più offensivo. Fossombrone per una ventina di minuti non ci capisce quasi nulla e il Monterotondo ne approfitta per andare a un pelo dal gol in almeno un paio di occasioni. Peccato per loro che in tutti e due gli episodi sia solo il palo a dire di no.

Giusto alla mezzora, però, il Fossombrone ha il destro di chiudere definitivamente la partita e lo fa di contropiede, con Fraternali che la mette dentro dopo aver ricevuto un bell’assist dal nuovo entrato Giacchina.

Adriano Biagioli