Cassa integrazione boom. Aumenta ancora del 21%. Rispetto al 2023 è +60%

Cresce ancora l’utilizzo della cassa integrazione da parte delle imprese della nostra provincia. Secondo i dati pubblicati dall’Inps ed elaborati dall’Ires Cgil Marche, nel primo trimestre del 2025 a Pesaro e Urbino è salita del 21,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, passando da circa 1milione e 3mila ore richieste ed autorizzate nel 2024 a circa 1milione e 5mila. Nelle Marche la nostra provincia è tra quelle che ha fatto segnare un minor incremento percentuale rispetto allo scorso anno (insieme ad Ascoli Piceno), ma guardando i dati, questo avviene soprattutto perché già nel primo trimestre del 2024, Pesaro e Urbino aveva già subìto un aumento molto consistente rispetto allo stesso periodo del 2023. Se si raffronta l’utilizzo della cassa integrazione dal primo trimestre di due anni fa ad oggi, emerge che l’incremento è stato infatti di circa il 60%.

A soffrire maggiormente nel nostro territorio, così come nel resto della regione, è il settore dell’industria, in particolare quello della meccanica che nella nostra provincia è uno dei settori chiave. Il comparto della metalmeccanica, solo a Pesaro e Urbino, vede infatti impiegati sono circa 13mila lavoratori. Per quanto riguarda i restanti settori, ad essere maggiormente coinvolti dalla cassa integrazione sono quelli dell’edilizia e dell’artigianato, ramo quest’ultimo che nel trimestre dell’anno precedente era stato toccato soltanto in piccola parte. Se guardiamo nel dettaglio le ore di cassa integrazione autorizzate a Pesaro e Urbino, su 1milione e 500mila ore circa, vediamo che sono le ore di cassa integrazione ordinaria ad essere state richieste in numero più cospicuo (con circa 1milione e 200mila ore), seguite dalle ore di cassa integrazione straordinaria e solidarietà (circa 300mila).

L’aumento costante di richieste da parte delle imprese della nostra provincia, preoccupa ormai da mesi la Cgil di Pesaro e Urbino: "Sono dati allarmanti – dice Roberto Rossini, segretario provinciale del sindacato –. A pesare maggiormente sia sul settore della meccanica ma anche in quello del legno mobile è sicuramente la crisi dell’export che si ripercuote anche sul nostro territorio. A questo si aggiunge un mercato del lavoro sempre più precario, dove le forme contrattuali più rappresentative sono quelle a tempo determinato, stagionale e a chiamata". Il segretario della Cgil di Pesaro e Urbino ricorda poi l’appuntamento dell’8 e 9 giugno in cui si voterà per i 5 referendum su lavoro e cittadinanza: "Votare sì è un modo per rimettere al centro i diritti dei lavoratori".