Cassiani, nomination per "la voce" di Pesaro

Vittorio Cassiani, solo 87 anni, compiuti lo scorso 1° gennaio, il tuo nome è fra i candidati a "Cittadino dell’anno": come hai accolto la notizia? "Come una vera incredibile sorpresa. Chissà chi ha voluto farmi questo scherzo?" Quindi raccontati. "Dopo aver vissuto gli anni della guerra da sfollato ho trascorso stagioni felici al Circolo San Terenzio, nella GIAC (Gioventù Italiana di Azione Cattolica) con tanti amici, oltre 100 tesserati, e tante attività ricreative e formative: teatro, sport, canto, servizio al cinema, liturgico, organizzazione eventi "Cuori in festa", "Olimpiadi Vitt"". Insegnante e giornalista: quando hai iniziato ad insegnare? "Appena 17enne, nell’anno scolastico 1953’54, nella Casa di Rieducazione di via Luca Della Robbia a beneficio dei ragazzi che non avevano conseguito la licenza elementare. Niente stipendio mensile ma un compenso, a fine corso ed esami, di 3 mila lire per promosso. Il ministro della pubblica istruzione del tempo esortava i maestri a "dissociare il lavoro dal guadagno"". E quella di apprendista in giornalismo? "Ufficialmente a fine dicembre del 1954 con articoli riferiti a due celebrazioni religiose in Cattedrale con il canto del "Te Deum laudamus" del 31 dicembre ed il "Veni creator" del giorno successivo. Poi resoconti sportivi con molta Vis, presentazioni, racconti,...