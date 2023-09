Cassintegrazione, boom di richieste E alla Biesse scatta la ‘solidarietà’

Lunedì possimo è previsto un incontro alla Biesse: sul tavolo il contratto di solidarietà per gli amministrativi della grande azienda meccanica. Sono coinvolte oltre 500 persone. Sono i primi segnali che anticipano un autunno problematico. Ma non solo nella meccanica perché anche alla Scavolini per tre settimane si andrà avanti con l’orario corto e cioè un giorno di lavoro lo si passerà a casa. Resiste in qualche maniera invece il settore dell’edilizia "e questo almeno fino a gennaio e cioè fino a quando non cesserà il 110 per cento – dice Gianluca Di Sante della Cgil – e dopo si dovrà vedere cosa succederà anche perché molte aziende si sono gonfiate di dipendenti e il 40 per cento della manodopera è straniera. Saranno loro che pagheranno il prezzo più salato anche perché sono quelli con meno competenze". Un problema, nell’ambito delle costruzioni che slitta di tre-quattro mesi, mentre nel settore della metalmeccanica i problemi sono già seri: "Stimiamo una caduta degli ordini che va mediamente tra il 20 e il 30 per cento – dice Fabrizio Bassotti, sempre della Cgil – e di richieste di cassa integrazione ne stanno arrivando tante: alcune aziende della provincia, hanno già iniziato. Ed una delle prime cose che hanno fatto è stata quella di sciogliere i contratti interinali: sono quei lavoratori che pagano la crisi per primi".

Una situazione che non si annuncia facile soprattutto perché "stiamo cercando anche di monitorare cosa sta succedendo tra i terzisti e cioè le industrie artigiane che lavorano per le grandi imprese: queste saranno le prime che sconteranno il calo degli ordinativi", continua Bassotti. Ma che la situazione non fosse facile lo si era capito già alla fine di agosto "perché la maggior parte delle aziende hanno riaperto le porte degli stabilimenti solamente il 4 di settembre e quelle che hanno invece iniziato a lavorare l’ultima settimana di agosto sono state veramente poche, per cui sono stati tantissimi quelli che hanno allungato il periodo di ferie", dice Marco Pazzaglini della Cgil metalmeccanici. Che continua: "Stanno arrivando richieste di cassa integrazione ma ancora è presto per capire la profondità del problema perché dalla prossima settimana iniziano i confronti con i titolari delle aziende. Comunque la situazione non è bella".

Non c’è un vero grido di allarme invece per quello che riguarda il settore del mobile "perché ci sono delle riduzioni degli orari di lavoro ma niente di particolarmente allarmante e le richieste di cassa integrazioni stanno arrivando ma non in maniera preoccupante. Questo non solo da Scavolini ma anche in altre industrie della provincia anche perché settembre è stato sempre un mese ‘debole’", conclude Giuseppe Lograno. Il calo dei consumi e la perdita del potere di acquisto delle famiglie vengono messi nel conto anche nel settore della distribuzione "per cui se non si prenderanno provvedimenti si rischierà una desertificazione dei piccoli negozi nei centri storici con la sola capacità di resistere da parte dei grandi gruppi", conclude Fabrizio Bassotti. Tempo bello e mare calmo, ma iniziano a spuntare le nuvole all’orizzonte.

