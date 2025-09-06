Una Virtus da sold out
ANTONELLA MARCHIONNI

Cassonetti in fiamme e auto danneggiata, indaga la polizia

Intorno alle 2,30, in via Giolitti, nei pressi del parcheggio dell’ex Upim, le fiamme hanno avvolto due contenitori dell’immondizia, svegliando di soprassalto i residenti e richiedendo l’immediato intervento dei vigili del fuoco

Pesaro, 6 settembre 2025 – Cassonetti in fiamme, non si esclude la pista dolosa. Intorno alle 2,30, in via Giolitti, nei pressi del parcheggio dell’ex Upim, le fiamme hanno avvolto due contenitori dell’immondizia, svegliando di soprassalto i residenti e richiedendo l’immediato intervento dei Vigili del fuoco.

Appena spento il primo rogo, è arrivata un’altra chiamata: stavolta in via Nitti, a poche centinaia di metri di distanza, dove un altro cassonetto era stato dato alle fiamme. Una notte di “lavoro straordinario” per le squadre antincendio, costrette a un doppio intervento nel giro di pochi minuti. Il bilancio non è solo di rifiuti carbonizzati: in uno dei due episodi le fiamme hanno raggiunto anche un’auto parcheggiata nelle vicinanze.

Sul posto è intervenuta anche la polizia, che ha acquisito le immagini delle telecamere della zona per risalire ai responsabili. Non si esclude la matrice dolosa: la tempistica ravvicinata dei due roghi fa pensare a un’azione volontaria piuttosto che a una semplice coincidenza. Resta ora da capire se si tratti di un gesto isolato, di una bravata notturna o dell’ennesimo episodio di vandalismo seriale che periodicamente colpisce la città.   

