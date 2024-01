Cassonetti intelligenti posizionati in altre quattro vie. Ma non è finita

Nelle ultime 24 ore la nuova generazione di lumaconi – le isole ecologiche per la raccolta rifiuti di prossimità – è comparsa in via Oberdan, via Massimi, via Severini (foto) e via Del Teatro. Queste, insieme ad altre 13 postazioni, entreranno in funzione lunedì 22 gennaio. L’ultimo giorno di raccolta con il porta a porta sarà sabato 3 febbraio. "Per due settimane – spiega Franco Macor di Marche Multiservizi – verranno mantenuti entrambi i metodi di conferimento dei rifiuti così da agevolare i cittadini nell’adeguamento al nuovo modello di raccolta". Da lunedì 5 febbraio lo smaltimento sarà solo con le isole di prossimità. Per buttare i rifiuti nei cassonetti intelligenti serve la Carta Smeraldo ritirabile nelle giornate del 18-19-20-22-23 gennaio, dalle ore 10 alle ore 19 nella sede del Quartiere 1 – Centro Storico in via Gavardini 10. Altrimenti bisognerà recarsi allo Sportello Clienti di MMS in via Mario del Monaco. Potranno ritirare la Carta Smeraldo tutte le utenze domestiche e non domestiche situate all’interno del perimetro della Ztl: dovrà presentarsi l’intestatario dell’utenza Tari o famigliare convivente per le prime e i legali rappresentanti della ditta nel secondo caso. Per informare i cittadini e condividere con loro la nuova modalità di raccolta dei rifiuti nel centro storico Marche Multiservizi, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha in programma altre due assemblee pubbliche: il 17 Gennaio ed il 30 Gennaio alle ore 18, 30 nella sala del consiglio comunale. In questi giorni verrà recapitata a tutte le utenze coinvolte – un totale di 4mila utenze – una lettera che spiegherà le novità introdotte con il nuovo metodo di raccolta ed illustrerà come e quando ritirare la Carta Smeraldo. "Invitiamo i cittadini a partecipare agli incontri in programma – dice l’assessore comunale Enzo Belloni –: sono utili per comprendere al meglio il nuovo sistema di raccolta che, come dimostrato dalla sperimentazione, rende più decorosa e pulita la città".

s.v.r.