Cassonetto a fuoco e altri imbrattati in viale Cairoli

Ancora un cassonetto della carta a fuoco, in un giorno di festa. Questa volta è successo in viale Cairoli (in foto), in pieno giorno. Erano le 11.30 circa, infatti, ieri mattina, quando i vigili del fuoco di Fano sono intervenuti per sedare le fiamme nell’isola ecologica a pochi passi dal sottopasso che conduce al Lido. A fuoco è andato il contenitore rosso per la raccolta differenziata di carta e cartone, più facilmente infiammabile degli altri. Altri cassonetti sono stati imbrattati con scritte incomprensibili. Quale sia la causa del rogo di ieri è ancora al vaglio dei vigili del fuoco. Certo è che nessuno dei passanti ha notato nulla di strano, tipo ragazzini con petardi, prima che qualcuno si accorgesse del rogo al cassonetto e allertasse il 115.