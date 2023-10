Cassonetto distrutto dalle fiamme

A Montelabbate un cassonetto dell’immondizia è completamente andato distrutto dalle fiamme. È successo ieri in circostanze ancora da verificare. Quel che c’è di certo è ciò che si vede in foto: non è rimasto nulla. I carabinieri stanno indagando con l’aiuto delle telecamere di video sorveglianza presenti sul posto, con l’obiettivo di far chiarezza in breve tempo sull’episodio.

Lu.Ard.