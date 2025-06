CasteldiJazz, note e piatti d’autore. Magia della musica sul San Bartolo

Buon gusto e musica jazz d’autore per i 60 anni della Taverna del Pescatore. Marco Baffoni, titolare del noto ristorante, e Diego Olivieri, fondatore del marchio JaZzFeeling che unisce musica, gusto empatia tra Romagna e Marche, propongono buona tavola e buona musica: questa sera alle 21,15 (ritrovo alle 20,45) nella terrazza coperta del ristorante che guarda il mare e lo splendido San Bartolo fiorito di ginestre, si potranno gustare buonissimi piatti di pesce della tradizione (ma ci sono anche gustosi piatti alternativi per chi non mangia pesce) con le note di un raffinato concerto jazz vintage. Protagonisti la brillante cantante Sabrina “Ladybird” Angelini, accompagnata da Tommaso Sgammini al pianoforte e da Michele Mengoni al contrabbasso e basso elettrico. Un trio che interpreta il jazz con eleganza e vivacità.

Si cena alla carta, non c’è sovrapprezzo, né ingresso per partecipare all’evento e per l’occasione viene proposto anche un menù "CasteldiJazz", che ha tre interessanti alternative. "Da sessant’anni la mia famiglia valorizza la tradizione attraverso il cibo ed è meraviglioso poter condividere da qui dello splendido panorama naturale", dice Marco Baffoni. "Il jazz è un ponte di emozioni che oltrepassa l’orizzonte e avvicina le persone", dice Diego Olivieri. Il concerto dura novanta minuti circa. Consigliata la prenotazione al 334 1547552 (telefono e watsapp) per una serata con note e cucina d’autore.

d.e.