Casteldimezzo gustato a sorsi di musica

Domani inaugura CasteldiJazz, in occasione del 60° anniversario della Taverna del Pescatore di Casteldimezzo, tra Pesaro e la Romagna. Tre appuntamenti, numero perfetto come diceva Dante, coniugando il buon gusto alla musica jazz, in collaborazione con JaZzFeeling.

L’idea è nata da Diego Olivieri, già fondatore del progetto JaZzFeeling, che ha creato il nome CasteldiJazz per valorizzare il borgo in seno all’evento. L’idea è stata accolta molto favorevolmente da Marco Baffoni, titolare della Taverna del Pescatore, noto ristorante con specialità di pesce e cucina della tradizione, contestualizzato nella bellezza naturale del borgo medievale fortificato di Casteldimezzo (Marche), nel Parco Naturale del Monte San Bartolo, in cima della falesia, dove con lo sguardo si domina la costa adriatica.

Il primo dei tre eventi previsti per CasteldiJazz, è giovedì 13 marzo. Sarà un viaggio musicale dal classic jazz alla popular music, in un insieme di eleganza internazionale e italiana, con la cantante Veronica Brualdi, la pianista Maya Ivanova e Stefano Travaglini al contrabbasso.

Giovedì 27 marzo e 10 aprile le date successive, con formazioni diverse.

Si cena alla carta, non c’è sovrapprezzo, né costo d’ingresso per partecipare all’evento. Per i tre appuntamenti viene proposto anche un menù CasteldiJazz con tre alternative.

Per informazioni: 334 1547662