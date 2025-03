Castelfidardo ko. La beffa è nel finale

CASTELFIDARDO

(3-5-2): Cervellera; Ferri (15’ st Sirimarco), Arrigoni, Forcini (45’ st Felici), Di Cairano (15’ st Kapnidis), Ciutti, Pulsoni, Belli (31’ st Pellacani), Infantino, Quacquarelli, Sall (1’ st di Sabatino). A disp. Pappalardo, Intinacelli, Granicelli, Osei. All. Silva.

CASTELFIDARDO (3-5-2): Munari, Morganti, Fabbri, Gambini, Imbriola, Vecchio, Fo+ssi, Miotto, Braconi (45’ st Ausili), Caprari (22’ st Costanzi), Baldini. A disp. Elezaj, Dovhanyk, Madonna, Garbattini, Carano, Cotugno, Menghini. All. Giuliodori.

Arbitro: Di Palma di Cassino.

Rete: 49’ st Infantino.

Note: espulso al 36’ pt Imbriola per fallo su chiara occasione da gol. Ammonito Gambini.

Beffa Castelfidardo quando al triplice fischio mancava davvero una manciata di secondi. Per la precisione trenta. Cross dalla destra di Arrigoni a scavalcare la difesa e bomber Infantino, con una zampata dall’area piccola, fa piangere i biancoverdi. Notaresco cinico e spietato, in grande forma, ma anche un pizzico fortunato per avere trovato il gol vittoria proprio all’ultima curva. Per il Castelfidardo tanta amarezza per non aver strappato un pareggio che era quasi in tasca vista anche l’inferiorità numerica per l’espulsione di Imbriola che al 36’ del primo tempo commette fallo da ultimo uomo su Sall lanciato a rete.

Partita inevitabilmente in salita per la formazione di Giuliodori anche se grandi occasioni da rete non se ne contano. Il primo sussulto proprio il fallo di Imbriola al limite dell’area su Sall e Castelfidardo che rimane in dieci e rischia dopo tre minuti con Arrigoni che sfiora la traversa con una conclusione dal limite. Nel secondo tempo i padroni di casa, con l’uomo in più, ci provano maggiormente. Al 18’ Kapnidis, entrato in campo da tre minuti, da due passi, su cross di Ciutti, chiama alla grande parata Munari. Dopo due giri di lancette ci prova Belli, ma il colpo di testa del numero 23 degli abruzzesi finisce alto. Quando il Castelfidardo già assaporava il pareggio arriva la doccia gelata per i marchigiani. Infantino piazza la stoccata vincente per altri tre punti della formazione abruzzese. Nell’ultima azione della partita (5’ di recupero), e nell’ultimo assalto, gli abruzzesi trovano il gol e la quinta vittoria consecutiva.