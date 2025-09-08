Castelfidardo, l’esordio in casa è una sberla. Sammaurese chiude i giochi nel primo tempo

SAMMAURESE 3: Osama, Bugari, Massa, Palumbo(1’ st Bartoli), Fiscaletti, Locanto (1’ st Stragapede), Abagnale (8’ st Zanutel), Clerici, Traini (27’ st Cilenti), Palestini, Mataloni. Panchina: Coccia, Dovhanyk, Paramatti, Tarulli, Taddei. All. Cuccù.

SAMMAURESE: Pazzini, Bianchi,a Oppizzi, Sare (43’ st Nisi), Zaccariello, Dall’Osso, Dimitri (43’st Tombesi), Infantino(43’ pt Manzi), Lucatti(14’st Deshkaj), Casolla(45’ st Gessaroli), Conti. Panchina: Pollini, Moncastelli, Berto, Ventoruzzo. All. Asta.

Arbitro: Spagnoli di Tivoli

Reti: 20’ pt e 29’ pt (rig.) Casolla, 41’ pt Infantino, 10’ st Zanutel.

Note: espulso al 42’ pt Conti per doppia ammonizione

Esordio amaro in campionato per il Castelfidardo. Partita virtualmente chiusa nel primo tempo. I biancoverdi si svegliano soltanto nella ripresa, sfruttando anche la superiorità numerica ma la difesa giallorossa tiene bene nonostante la buona reazione dei fidardensi. E la partita finisce con la netta sconfitta dei padroni di casa.

Il primo squillo arriva per la squadra di Asta con Zaccariello che da buona posizione non inquadra la porta, il suo destro finisce alto di un metro. Il primo pericolo nell’area romagnola arriva invece su calcio piazzato al 14’. Dal corner ci prova Bugari di testa ma viene murato dalla retroguardia ospite.

Al 20’ invece si sblocca il risultato, Dimitri dalla destra sfrutta una indecisione difensiva e crossa rasoterra per Casolla che è il più lesto sul secondo palo e batte Osama siglando così il vantaggio della Sammaurese.

Al 28’ Locanto tocca con la mano dentro l’area di rigore in un’azione confusa. Rigore che Casolla realizza siglando la doppietta personale. Castelfidardo generoso ma che non riesce a impensierire la retroguardia ospite, ben organizzata e solida. Anzi la Sammaurese prima sfiora il tris al 32’ con Lucatti, con un bel tiro al volo che esce di poco sopra la traversa. Ma il terzo gol è solo rimandato.

Arriva infatti al 41’. Colpevole una indecisione di Massa che perde palla in una zona pericolosa, lesto Infantino che di sinistro batte l’incolpevole Osama. Un minuto dopo Sammaurese costretta a giocare in dieci per l’espulsione di Conti avvenuta per doppia ammonizione. Il Castelfidardo a quel punto si butta tutto in avanti e cerca di sfruttare l’uomo in più, ma non è neanche fortunato.

Bel cross dalla sinistra di Massa, con Bugari che di testa colpisce il palo a portiere battuto.

A inizio della ripresa mister Cuccu’ butta nella mischia Bartoli e Stragapede, per sfruttare al massimo la superiorità numerica. Dopo una decina di minuti il giovane Zanutel, servito da Mataloni sigla l’ 1-3. Il Castelfidardo poi prova a raddoppiare con i vari Traini, Zanutel e Cilenti, ma il risultato non cambia.