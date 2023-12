Castellani: "Così ci ha truffato"

E’ cominciato ieri a Roma il processo per la maxitruffa milionaria (dagli iniziali 3 milioni si è arrivati a 10 milioni di euro) subìta dal grande regista Rai Leandro Castellani. Ed è stato proprio lui a raccontare ai giudici quello che è avvenuto tra il 2017 e il 2018 dopo aver conosciuto il consulente finanziario Pericle Cenci, 48 anni, di Cassino ma residente in Svizzera. Secondo l’accusa e in base al racconto fatto dal regista Leandro Castellani, l’imputato avrebbe fatto sparire almeno 3 milioni di euro dai conti e dalla disponibilità dei coniugi Castellani dopo aver gestito dei loro immobili e denari per un ammontare di 20 milioni di valore sfruttando l’impreparazione finanziaria dei coniugi. Non solo, avrebbe soprattutto alimentato in loro il terrore di andare in bancarotta pur avendo un patrimonio notevole, facendo credergli che se non si fossero affidati a lui dandogli la delega ad operare sui conti correnti col cedergli le quote azionarie di società immobiliari di Castellani come l’albergo diffuso di Montemaggiore al Metauro e un altro albergo diffuso a Montebello a Piobbico. E poi sono spariti 400mila euro in oro che Cenci ha indotto i Castellani a comprare per "stare al sicuro".

Ieri Castellani ha raccontato di esser stati circuiti e rovinati completamente, facendogli firmare fogli in quantità di cui loro ignoravano il contenuto portandoli poi in banca a delegare il Cenci. Tutto questo per circa un anno, poi nell’aprile del 2019 i coniugi Castellani si svegliano del "grande sogno" quando i creditori bussano alla loro porta perché Cenci non aveva pagato a nessuno avendo intestato tutti i lavori ai Castellani. A quel punto, i coniugi chiedono spiegazioni dei lavori, dei debiti, dell’oro sparito, dei conti in banca che sono svuotati, delle società immobiliari svuotare, dei mobili e delle opere d’arte portate via dalla casa di Roma e mai più ritrovata. Da allora, sono passati quattro anni e mezzo (si è perso tempo per problemi di competenza territoriale passando il processo da Pesaro a Roma) e ieri si è aperta la prima udienza. Sul banco degli imputati ci sono Pericle Cenci, la moglie Deborah Gaiba, la sorella di Pericle, Federica. Partita la denuncia, la Guardia di Finanza ha sequestrato le quote azionarie delle società di Cenci che avevano "vampirizzato" gli immobili dei Castellani. La sua deposizione, lucida e chiara, è durata circa due ore. Il processo è stato aggiornato al 2 maggio prossimo.

ro.da.